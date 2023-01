Fitur, i reali di Spagna ospiti d’onore in piazza Italia

Il re Felipe e la regina Leticia hanno inaugurato questa mattina (18 gennaio) a Madrid la 43ª edizione di Fitur, fiera internazionale che vede L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner e che mira a tornare ai livelli pre pandemia. I reali spagnoli hanno visitato i diversi padiglioni dell’evento, fermandosi tra glu altri negli stand di Madrid, Castiglia-La Mancia, Andalusia ed Estremadura.

Tappa anche in “piazza Italia”, ovvero nello stand dell’Enit, per i regnanti di Spagna: Felipe e Leticia hanno incontrato la ceo Ivana Jelinic e il consigliere Sandro Pappalardo. «I reali di Spagna hanno apprezzato la campagna a sostegno dell’isola di Ischia colpita dalla frana e le strategie messe in campo dall’Italia, principale competitor della Spagna, ma anche molto apprezzata dagli spagnoli stessi che la prediligono ogni anno rispetto ad altre destinazioni con arrivi superiori al 44% quest’anno rispetto al 2021», ha commentato Jelinic.

«Ci onora che l’Italia turistica sia riconosciuta per il suo valore anche dai reali spagnoli, rimasti positivamente colpiti. Per gennaio 2023 le prenotazioni dalla Spagna sono circa 17.300 al momento e superano del +125,6% lo stesso mese 2022», ha aggiunto Pappalardo.

Enit – presente in fiera con quattro regioni quali Calabria, Campania, Emilia Romagna, Veneto e la Repubblica di San Marino, insieme a Visit Brescia, a operatori privati e Ita Airways – per l’occasione ha diffuso i numeri dei turisti spagnoli in Italia. Nei primi nove mesi del 2022, questi sono cresciuti del +175,2% rispetto lo stesso periodo del 2021, così come la spesa turistica sostenuta. Anche il numero dei pernottamenti ha avuto un incremento consistente pari al +125% circa su gennaio-settembre 2021. Per tutto dicembre, inoltre, gli arrivi aeroportuali spagnoli in Italia sono cresciuti del +44% sul 2021.

In particolare, a gennaio 2023, le prenotazioni dalla Spagna sono circa 17.300 e superano del +125,6% lo stesso mese 2022. Tra i viaggiatori iberici, quelli più interessati a visitare l’Italia sono i madrileni: dalla capitale oltre 14.000 prenotazioni, l’83,2% dei volumi previsti in gennaio dalla Spagna e il 5,8% del complessivo internazionale.