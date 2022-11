FlixBus e Ostello Bello, la partnership per destagionalizzare

FlixBus e Ostello Bello siglano una collaborazione: obiettivo incentivare la bassa stagione e valorizzare il territorio.

In base alla convenzione firmata tra l’operatore della mobilità e la società di ostelli da oggi, per tutto l’anno, chi pernotta in una struttura Ostello Bello potrà accedere alla rete FlixBus a costi agevolati, per spostarsi in modo green. Viceversa, chi viaggia con FlixBus avrà diritto a sconti per soggiornare nelle 8 strutture ecofriendly di Ostello Bello. L’accordo si fonda sulla volontà comune di promuovere il patrimonio in modo immersivo, creando valore per le comunità locali, e favorire l’incontro fra culture diverse. Destagionalizzazione e dimensione esperienziale e partecipativa del viaggio sono due leve per la ripartenza del settore, spiegano, e proprio da queste premesse prende forma l’accordo siglato.

Per tutto l’anno, infatti, chi alloggia presso Ostello Bello potrà arrivare in 3.000 mete FlixBus a costi ridotti, e chi viaggia con FlixBus avrà diritto a uno sconto del 15% per pernottare presso Ostello Bello.

FlixBus mira a creare valore aggiunto per i territori e incentivare forme di turismo immersive, collegando anche diversi centri minori: in Italia, ad esempio, il 40% delle fermate si trova in comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Allo stesso modo, la convivialità e la sinergia fra globale e locale sono caratteristiche su cui punta Ostello Bello, che in poco più di 10 anni ha ospitato e messo in contatto oltre 1 milione di persone da tutto il mondo.

«Auspichiamo un’evoluzione nel turismo, in linea con le mutate esigenze sia di chi si sposta sia delle comunità locali. Vogliamo contribuire a incentivare uno stile di viaggio nuovo e sostenibile, che consenta di deconcentrare i flussi attraverso la destagionalizzazione e di creare valore per le comunità locali con la valorizzazione della dimensione esperienziale», ha dichiarato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia.

«Ostello Bello e FlixBus condividono la stessa visione del mondo e di un modello di turismo sempre più sostenibile per l’ambiente e alla portata di tutti: da qui è nata la nostra partnership strategica», ha aggiunto Raffaella Lebano, general manager di Ostello Bello.