flydubai volerà tutti i giorni sulla rotta Bergamo-Dubai

Significativo potenziamento per flydubai, che porta a quattro gli aeroporti del proprio network in Italia. Lo fa con il lancio del volo da Dubai per l’aeroporto di Milano Bergamo, operativo cinque volte a settimana.

Il vettore aumenterà la frequenza su questo scalo che diventerà giornaliera a partire dal 18 aprile, e verranno lanciati anche i voli diretti per Cagliari a partire dal 22 giugno 2023.

Con il tradizionale water connon salute e il benvenuto da parte dei funzionari dell’aeroporto Milano-Bergamo, si è dunque ufficialmente inaugurata la nuova stagione operativa di flydubai sullo scalo orobico. Con questo servizio si amplia la rete della compagnia in Italia che opera anche su altri aeroporti italiani: Catania, Napoli e Pisa.

Emirates, di cui flydubai è parte, opererà in codeshare su queste rotte e i voli partiranno dal Terminal 3 di Dubai International (Dxb).

Nel commentare il lancio dei voli, Jeyhun Efendi, senior vice president, commercial operations and ecommerce di flydubai, ha dichiarato: «Non vediamo l’ora di aumentare la frequenza per il mercato per soddisfare la crescente domanda di viaggi per quest’estate. I passeggeri potranno beneficiare della comodità di viaggiare a Dubai e di esplorare le più popolari destinazioni di vacanza, tra cui Maldive, Sri Lanka e Thailandia. I nostri voli saranno operati dalla nostra flotta di aeromobili Boeing 737 Max».