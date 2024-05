Fondazione Italia, consulenze di marketing gratuite per 22 realtà culturali

Ventidue realtà culturali fuori dai circuiti più noti. Sono quelle che si sono aggiudicate i premi offerti dal bando 2024 organizzato dalla “Fondazione Italia patria della bellezza”, giunto alla quarta edizione.

Ta le 206 candidature ricevute, 19 avranno accesso gratuito a consulenze di comunicazione e marketing da parte di agenzie leader del settore o aziende che garantiranno loro maggiore visibilità, per un valore complessivo di 650.000 euro. Altre 3 hanno ricevuto un contributo di 20.000 euro ciascuno.

Questi i vincitori dei premi in denaro:

Archivio nazionale del film famiglia di Bologna, con le sue 35.000 pellicole private, al museo a cielo aperto; “OrMe”, un percorso di murales nel quartiere storico dell’Ortica di Milano; “Va’ Sentiero”, a Milano, che ha realizzato la guida al trekking più lungo al mondo sulla dorsale delle montagne italiane, da nord a sud, isole comprese.

Questi i vincitori dei progetti di comunicazione:

Museo del marmo di Carrara e Area archeologica di Fossacava, inserito nella classifica del New York Times come la destinazione italiana più interessante nel 2024; l’Istituto centrale per la grafica di Roma – che include artisti come Leonardo – si è aggiudicato un voucher di 50.000 euro per un progetto di rebranding messo a disposizione dall’agenzia milanese RobilantAssociati; Cascina Monluè, a Milano, adottata da Studio Tiss; Fondazione Milano scuole civiche, seguita da Reflektor, branding agency fondata nel 2016 da Martina Profumo e Michele Morosi; Zones Portuaires/Genova sarà sostenuta da Jakala, leader europeo in ambito data transformation, che si è distinto per il suo impegno nel sostenere il festival interdisciplinare.

E ancora: Giardini Naxos, in Sicilia, avrà il supporto della società The Branding Letters, agenzia con la vocazione di sviluppare progetti di branding dove strategia e creatività si nutrono a vicenda; Fondazione le stanze della fotografia, centro internazionale di ricerca a Venezia, sarà adottato dall’agenzia di pubbliche relazioni White Lady Pr; Le vie del sacro di Bergamo, itinerari alla scoperta dell’arte sacra, sarà abbinato all’agenzia di comunicazione orobica Studiomeme; Lilliputmusei, l’associazione ligure che adatta la fruizione museale ai bambini, e gli Horti almo collegio Borromeo di Pavia verranno sostenuti da EssilorLuxottica, che ha assegnato il premio speciale Eyes on Art e garantirà visibilità per un mese sui maxischermi in Italia e all’estero.

L’Associazione culturale Fedora di Milano sarà seguita da Different, impegnata nel far luce sulla cultura attraverso il progetto “Lucciole”. Different si occuperà del rebranding e dei canali digitali per aumentare la visibilità di questo importante progetto culturale: l’Associazione Rondine cittadella della pace di Arezzo verrà supportata dallo studio creativo Rampello & Partners, che si occupa di ridurre i conflitti armati; il Castello di Padernello a San Giacomo, vicino a Brescia, verrà seguito dall’appena acquisita agenzia Welcome.

La seicentesca Cartiera di Vas della Repubblica di Venezia a Belluno, come luogo di recupero di archeologia industriale, sarà presa in carico dalle direttrici creative Ursula Borroni e Serena Poletto Ghella; La Fondazione rosa dei venti di Tavernerio (Como), avrà la consulenza per il secondo anno di fila di Tbwa\Italia; il Museo diffuso dell’abbandono a Forlì e Il Palazzo più musicale di Venezia saranno seguiti da Encanto public relations.

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di Fondazione Italia patria della bellezza.