Enit Spa, l’agenda Priante:

«Grandi eventi e capitale umano»

Una dichiarazione d’amore all’Italia e al turismo nella prima uscita pubblica italiana del neo presidente di Enit Spa Alessandra Priante a Bmt Napoli, dopo il debutto a Itb Berlin a incarico appena ricevuto.

«Per me inizia un nuovo capitolo di vita importante perché sono stata chiamata dal ministro del Turismo Santanchè in un momento di grande centralità per il settore – dice a L’Agenzia di Viaggi Magazine – Ho fatto un lavoro molto esteso come direttore Europa dell’Unwto, su 41 Paesi. Il governo ha chiesto il mio contributo per una nuova Enit, con un respiro internazionale più solido, sulla base di quelle che erano le mie competenze precedenti. Non ho potuto dire di no».

La nuova avventura di Alessandra Priante, in una squadra composta all’80% da donne, con al fianco Ivana Jelinic nel ruolo di amministratore delegato, è «una sfida doppiamente meravigliosa perché ho compagni di viaggio straordinari e molto esperti. Quando si arriva dall’estero, c’è quel pizzico di entusiasmo in più. Mi porto dietro anche un bagaglio importante: ho imparato che lamentarsi non serve a nulla, bisogna sempre andare a soluzione e mai a problema. E, soprattutto, noi in Italia siamo più belli e più bravi di tutti, anche se non ce lo diciamo tra noi e aspettiamo sempre che ce lo dicano gli altri. Spero che con qualità, competenza, relazioni e personalità, potrò contribuire a una ripartenza positiva, perché amo il turismo dal profondo».

La presidente Enit torna dunque a casa. «Come dicono gli americani, “home is where your heart is”. La casa è dov’è il tuo cuore e, in questo momento e da sempre, il mio cuore è in Italia. Sono onorata di poter contribuire e speriamo di fare un buon lavoro. Ovviamente ho bisogno della collaborazione di tutti. vedo questo ruolo molto al servizio degli operatori e degli enti locali e voglio che il rapporto sia biunivoco».

Da dove si comincia? «L’Enit ha individuato alcune priorità strategiche su cui intervenire subito: innanzitutto i grandi eventi, su cui partiamo in corsa. Poi si tratta ora, in linea generale, di proseguire ciò che funzionava e migliorare su ciò che funzionava meno. Le novità non si implementano con un clic, ma la chiave di volta sarà il patrimonio umano. Il turismo è un settore fatto di persone, ed è con loro che voglio lavorare, a partire da quelle di Enit, per fare in modo che gli obiettivi siano condivisi da tutti. Perché senza la passione non si va da nessuna parte».