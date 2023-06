Fondo turismo sostenibile, il 27 giugno il webinar Mitur per le imprese

Il 27 giugno alle ore 15.00 la direzione per la valorizzazione e la promozione turistica del ministero del Turismo ha programmato un webinar dedicato agli avvisi pubblici a valere sul fondo per il turismo sostenibile .

«Si tratta di un passo in avanti per un turismo sempre più sostenibile – ha commentato il ministro Daniela Santanchè – Autorevoli studi ci rivelano di come gli italiani, nelle loro scelte turistiche, siano disposti anche a pagare un sovraprezzo, a patto che le pratiche verdi siano riconoscibili ed efficaci, per esempio opzionando strutture ricettive con certificazione di sostenibilità ambientale. Ma la sensibilità verso la sostenibilità si riscontra anche dal lato delle imprese. Infatti, l’Italia è avanti nell’adozione di misure per limitare la produzione di CO2 del settore ricettivo; e ha raggiunto un potenziale di abbattimento pari al 61% rispetto al 47% dell’Europa. Questi nostri avvisi rappresentano quindi un atto concreto che ci aiuterà a promuovere sui territori iniziative volte a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento turistico, percorsi turistici innovativi ed alternativi, e rispondere alle esigenze dei turisti che ricercano sempre più esperienze di qualità e sostenibili».