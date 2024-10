Forbes e i supermen del turismo

Una leadership innovativa, digitale e attenta alla sostenibilità, tale da guidare le aziende verso le sfide del futuro. È sulla base di tali caratteristiche per Forbes Italia ha stilato, come di consueto, la lista dei 100 migliori manager d’Italia. Un parterre d’eccezione che vede quest’anno anche la presenza del turismo con quattro grandi nomi: Pier Ezhaya, general manager tour operating Alpitour World, che riveste anche la carica di presidente Astoi Confindustria Viaggi; Giuseppe Pagliara, fondatore e ceo di Nicolaus Tour; Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc; e Davide Catania, ceo di Alidays.

Sebbene il riconoscimento sia prestigioso e rigorosamente ad personam, Ezhaya (qui intervistato da Massimiliano Carrà) decide di condividerlo con la sua «squadra spettacolare». Così la descrive in un lungo post su LinkedIn, in cui definisce «furto di merito» l’ipotetica intestazione solo ed esclusivamente a se stesso di tale menzione.

Riportiamo di seguito il suo pensiero, che vale la pena leggere facendone tesoro.

“Nel numero di ottobre Forbes mi ha incluso tra i 100 migliori top manager italiani del 2024. È un riconoscimento che mi inorgoglisce molto; primo perché proviene da una testata di grande rilevanza nel mondo economico, manageriale ed imprenditoriale, secondo perché è un riconoscimento che per estensione viene dato ad Alpitour e al turismo italiano che finalmente entrano in questo ranking e infine perché costituisce una gratificazione personale ad una lunga carriera sempre vissuta in questo amato settore.

Quando mi venne assegnato il primo incarico di responsabilità a capo di un team, Carlo Cutturini – il mio capo di allora che mi fu d’ispirazione per tutta la mia carriera – mi mise in guardia dicendomi che essere al vertice di una piramide significava assumersi gli onori ma anche gli oneri di quella posizione.

Questa frase l’ho poi sentita ripetere moltissime volte in tanti altri contesti ed è diventata sempre più mia. Mi sembrava vera quanto giusta.

Fino a qualche anno fa. Ho infatti gradualmente abbandonato questa linea guida perché ho visto da vicino le dinamiche che muovono una squadra ed incidono sui risultati.

Ora credo che chi stia al vertice di una piramide debba prendere possesso degli oneri mentre gli onori deve consegnarli – o almeno condividerli – con la sua squadra. Impossessarsi di quegli onori senza dividerli con chi li ha generati corrisponde ad un “furto di merito” e ad uno stupido protagonismo in ragione del proprio ego.

D’accordo, è giusto che sia il “capitano” a ritirare il premio ma non distribuirlo a chi l’ha reso possibile è un errore mortale.

Io guido una squadra spettacolare che – nonostante personalità molto forti – è votata all’onestà intellettuale, all’amore per la verità e ai risultati del team e non della singola verticale che ciascun membro governa.

Quando vedi accadere questo devi fare solo una cosa: fermarti ad ammirare la chimica preziosa che solo persone di grande statura umana possono offrire.

Ecco perché questo riconoscimento di Forbes non è mio ma va a Tommaso Bertini, Franco Campazzo, Paolo “Pagu” Guariento, Marco Maggioni, Massimo Mariani, Paolo Meroni, Ornella Panzeri, Claudia Riccadonna e Alessandro Seghi. E ovviamente va, per derivata, alle loro rispettive squadre.

Grazie per il “cosa” ma soprattutto per il “come”.

Una squadra sana non fornisce solo un bell’ambiente dove lavorare ma è un formidabile moltiplicatore di risultati economici. Perché funzioni devi far prevalere la generosità, l’onestà e l’interesse del gruppo su quello del singolo. Se le regole d’ingaggio sono chiare nessuno giocherà in difesa; però, ci devi credere al 100%”.