Formula Bedsonline per le agenzie: «Prodotto, flessibilità e assistenza»

Con un inizio di anno positivo e un’estate acclamata come “la più movimentata di sempre”, l’industria del turismo nel 2023 è fonte di ottimismo. Gli italiani hanno dimostrato un forte desiderio di viaggiare in tutto il mondo. Tuttavia, anche di fronte alla ripresa, è fondamentale che gli agenti di viaggio si dotino degli strumenti corretti per affrontare le incertezze del mercato.

Con un portafoglio di 300.000 hotel in oltre 5.000 destinazioni in 195 Paesi, Bedsonline abbina i migliori hotel alle esigenze degli agenti di viaggio, tenendo sempre conto della soddisfazione del cliente finale. Gli agenti possono utilizzare una vasta gamma di filtri disponibili sulla piattaforma, per selezionare le strutture più adatte ai viaggiatori. Ulteriori opzioni come la cancellazione gratuita, la cancellazione parziale, le prenotazioni non rimborsabili e le promozioni completano l’offerta della piattaforma.

Bedsonline è il tuo partner tecnologico

Stefano Zeni, direttore commerciale per l’Europa del Sud di Bedsonline, ha dichiarato: «Dall’inizio dell’anno abbiamo riscontrato un’enorme crescita delle vendite dal mercato italiano rispetto al 2019. I nostri clienti possono sfruttare appieno il nostro portafoglio di hotel contrattati direttamente, un vantaggio che nessun’altra piattaforma offre. La nostra visione è diventare il partner tecnologico ideale delle agenzie, aiutandole a vendere esperienze che arricchiscano il viaggio, oltre al pernottamento in hotel».

Bedsonline infatti offre un’ampia gamma di attività, inclusi transfer e autonoleggio in tutto il mondo. Il portale di prenotazione è il più veloce e performante, offrendo tecnologia, dati e contenuti in un’unica piattaforma. Per aiutare gli agenti a crescere, Bedsonline mette a disposizione una raccolta di articoli, ebook, notizie ed infografiche disponibili online. Inoltre, Bedsonline offre supporto locale e competenza globale per garantire il successo delle agenzie con cui collabora.

Bedsonline è sostenibile

In Bedsonline ci preoccupiamo della sostenibilità e, per rafforzare il nostro impegno nel contribuire a creare un futuro sostenibile, abbiamo creato Hotelbeds Forest. Attraverso la nostra partnership con Tree Nation, sosteniamo progetti che hanno un impatto significativo nella lotta contro il cambiamento climatico e il ripristino della biodiversità. La piattaforma di riforestazione aiuta anche le comunità locali, poiché fornisce occupazione ed alimenti alla comunità che collabora al mantenimento degli alberi.

Inoltre, abbiamo il nostro programma di Green Hotel che, dal suo lancio nel 2020, è cresciuto fino a raggiungere oltre 37.000 hotel, rappresentando più del 20% del nostro business. Di pari passo alla crescente consapevolezza sull’impatto ambientale, la domanda di hotel sostenibili sta crescendo in modo esponenziale e gli ultimi dati mostrano che il 30% in più di viaggiatori hanno scelto attivamente di prenotare strutture sostenibili per mitigare l’impatto negativo del loro viaggio.

Ci siamo impegnati a trasformare i viaggi in una forza positiva. Oltre ai nostri programmi per gli hotel, l’azienda è anche certificata come Organizzazione Carbon Neutral (scope 1 e 2) da Carbon Footprint Ltd dal 2018.

Sei pronto per prenotare il prossimo straordinario soggiorno dei tuoi clienti?

Registrati su Bedsonline oggi stesso.