Four Seasons, cambio ai vertici per il team operativo

Il brand luxury Four Seasons Hotels and Resorts ha annunciato due nuove nomine ai vertici del team operativo: si tratta di Rainer Stampfer come presidente global operations hotels and resorts, e Rami Sayess, presidente hotel operation dell’Asia Pacifica.

Nel suo nuovo ruolo, Stampfer (entrato nel Gruppo nel 2001) entra a far parte dell’executive leadership team di Four Seasons, riportando al presidente e amministratore delegato Alejandro Reynal, con il compito di supervisionare il portfolio attuale e guidarne la crescita in tutto il mondo.

«Il suo stile di leadership, le consolidate relazioni con i proprietari degli hotel e il suo impegno verso la cultura e i valori aziendali, consentiranno a Rainer di continuare a ottenere ottimi risultati anche in questo nuovo ruolo internazionale – ha dichiarato Alejandro Reynal – Non vedo l’ora di lavorare accanto a lui come parte del nostro executive leadership team. Il suo passato e la sua grande conoscenza del settore accresceranno il ventaglio di competenze dei nostri leader, arricchendo ulteriormente l’esperienza di tutti gli stakeholder: dagli ospiti, ai dipendenti, fino ai partner di tutto il mondo».

«Sono onorato di cogliere questa nuova opportunità e di sostenere Four Seasons nel suo percorso di crescita ed espansione – ha commentato Stampfer – In un’ottica di espansione del portfolio e continuo rafforzamento delle esperienze, mi impegnerò a sostenere i nostri team nella ricerca dell’eccellenza, assicurandomi che i nostri clienti possano sperimentare i più alti livelli di qualità».

Con un’esperienza di 18 anni in Four Seasons, Rami Sayess, invece, ha guidato molte proprietà in tutta l’area Emea e dell’Asia Pacifica in qualità di regional vice president e general manager, inclusa la supervisione di Four Seasons Thai Collection. Recentemente, era stato regional vice president and general manager di Four Seasons Hotel Bahrain Bay, oltre alla supervisione di sei proprietà in Europa, Middle East e Africa. Nel suo nuovo ruolo, a partire da marzo 2023, Sayess sarà di base a Singapore e assumerà la direzione della sezione hotel operations dell’Asia Pacifica, succedendo a Reiner Stampfer.

«È stato un onore crescere professionalmente all’interno di Four Seasons e non vedo l’ora di iniziare un nuovo capitolo alla guida di una regione così importante e che mi sta così a cuore – ha dichiarato Sayess – Sono entusiasta delle opportunità che mi si prospettano davanti e di lavorare con il team di operations leadership, con i nostri partner e proprietari e con i nostri incredibili property team in tutta l’Asia Pacifica».