Francia 2024, il turismo nell’anno delle Olimpiadi

A Palazzo Parigi a Milano si riuniscono gli stati generali del turismo francese per la nuova edizione di Mediatour 2024 (#mediatourfrance2024). Atout France, con il patrocinio del consolato francese di Milano, presenta i risultati della stagione turistica appena conclusa e propone le nuove suggestioni per l’anno 2024 nel segno delle Olimpiadi.

Frédéric Meyer, direttore Atout France per Italia, Grecia e Svizzera fa il bilancio del turismo francese per l’anno 2023. I numeri sono eloquenti: la Francia (#explorefrance) ha totalizzato 100 milioni di ingressi internazionali, rispetto ai quali una porzione significativa proviene dal mercato italiano che appare molto dinamico con 8 milioni di presenze per un rialzo del +17% e una spesa di 3,8 miliardi di euro, registrando un 10% in più rispetto al 2022. Un trend in netto rialzo che pone l’Italia al quarto posto nel mercato francese dopo Germania, Uk, e Belgio.

Raggiungere la Francia dall’Italia sarà sempre più semplice: Air France, sponsor delle Olimpiadi, garantisce collegamenti da tutto il territorio italiano con 14 aeroporti ai quali si aggiunge anche Verona.

Il 2024 è un anniversario importante, i Giochi Olimpici tornano a Parigi dopo cento anni: si svolgeranno dal 26 luglio all’11 agosto, seguiti a settembre dalle Paraolimpiadi fra il 28 agosto e l’8 settembre.

Tre le parole d’ordine per la stagione 2024: sostenibilità, natura, cultura. La Francia si prepara ad accogliere gli atleti olimpici e paraolimpici, assicurando un approccio ecosostenibile al grande evento. Per le Olimpiadi sono stati costruiti in Francia solo tre edifici a potenziare le strutture ricettive sportive; molti dei grandi eventi sportivi si terranno, ove possibile, anche all’interno di siti storici patrimonio Unesco come la reggia di Versailles con lo scopo di coniugare sport e cultura. Gli atleti potranno contare su un’alimentazione a circuito corto pensata per valorizzare i prodotti dell’enogastronomia francese.

Nella prospettiva di un turismo slow che attrae sempre più il pubblico italiano, la stagione 2024 si pone come obiettivo l’ampliamento dell’offerta turistica anche alla primavera ed all’autunno, puntando sul territorio, sulla storia, sul bon vivre.

2024 in Francia non vorrà dire solo Olimpiadi, ma anche grandi eventi sportivi legati a lunghe tradizioni: il Tour de France infatti partirà dall’Italia per concludere la sua prima tappa a Rimini e si sposterà gradualmente verso la Francia con tappa finale a Nizza, vera novità rispetto al passato. Anche gli amanti della vela non rimarranno delusi grazie alla presenza dello skipper italiano Giancarlo Pedote con la sua corsa in solitario che partirà da Les Sables d’Olonne in Vandea.

La Francia celebra anche altri importanti anniversari: 80 anni dallo sbarco in Normandia, 150 anni dell’Impressionismo. Gli amanti dell’arte potranno visitare una mostra evento che mette a confronto, in un dialogo fra le arti, le opere dei più grandi impressionisti con le foto di grandi nomi a sottolineare il ruolo svolto dalla Normandia fra il 1840 e il 1890 negli esordi dell’arte fotografica.