Francia incoronata regina dell’anno da Wttc e ForwardKeys

Arriva il Blue Monday, consigli di viaggio anti-malinconia Dall’euforia delle feste alla malinconia del “day after”, quando si ripongono in cantina albero, addobbi e vacanze e le prossime sono ancora di là da venire, è un attimo: e... The post Arriva il Blue Monday, consigli di viaggio anti-malinconia first appeared on ViaggiOff.

A tutta bellezza: cinque mostre per iniziare l’anno con l’arte Ammirare i capolavori di un grande artista è sempre un buon motivo per programmare un viaggio, o anche solo un lungo weekend in una città d’arte all’insegna della cultura. E... The post A tutta bellezza: cinque mostre per iniziare l’anno con l’arte first appeared on ViaggiOff.

Marocco 2024, calendario di eventi da Marrakech al deserto Il 2024 sarà un anno ricco di eventi per il Marocco: dagli appuntamenti sportivi a quelli culturali, da Marrakech a Merzouga, porta di accesso al deserto. Dar Darma, riad del... The post Marocco 2024, calendario di eventi da Marrakech al deserto first appeared on ViaggiOff.