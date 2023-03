Franco Gattinoni rieletto presidente Fto

Franco Gattinoni è stato rieletto presidente di Fto, la Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio per un nuovo mandato quadriennale. Riconfermato alla vicepresidenza del consiglio nazionale dell’associazione Luca Patanè, affiancato nel medesimo ruolo da Adriano Apicella, che prende il posto di Stefano Dall’Ara.

Importante l’ingresso della presidente di Destination Italia Dina Ravera, che compone il team rinnovato di consiglieri Fto con Michele Cossa (I4T), Paola De Filippo (Sabre), Piergiulio Donzelli (Aci blueteam), Antonella Ferrari (Gattinoni), Simone Frigerio (Frigerio Viaggi), Andrea Grisdale (Ic Bellagio), Annalisa Raia (Lbs), Gianpaolo Romano (CartOrange), Renato Scaffidi (Air Europa) e Gian Paolo Vairo (Trust Force).

In uscita oltre a Dall’Ara anche Piergianni Addis, Alfredo Pezzani, Stefano Colombo, Edoardo Maria Priori e Ivano Zilio.

«Nonostante l’impegno che mi aspetta, ho ritenuto doveroso confermare la mia disponibilità per dare continuità al lavoro straordinario fatto in questi ultimi anni, ma che è solo una base di partenza – ha commentato Gattinoni – E ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Avremo enormi sfide, temi molto delicati da affrontare in questa fase di transizione nella quale bisogna sostenere e accompagnare il tentativo di rilancio del comparto: dal rinnovo del contratto del lavoro al nodo della riduzione del cuneo fiscale e l’accesso al credito per le nostre aziende, dai rapporti con le compagnie aeree alla questione chiave della formazione sulle nuove competenze e dell’attrattività del settore per i giovani».

E ancora: «Affiancheremo le istituzioni a livello nazionale e locale per far in modo che il turismo organizzato conti di più e con la nostra presenza nell’associazione europea Ectaa proseguiremo anche il lavoro a livello internazionale. Le cose da fare sono tante e per questo serve un’associazione ancora più forte ed efficace nelle proprie azioni. Il lavoro del nuovo consiglio, delle commissioni e di tutto lo staff sarà indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi».

Al tempo stesso, ha concluso Franco Gattinoni, «vorrei però ringraziare di vero cuore i consiglieri uscenti: colleghi straordinari, amici, che hanno lavorato giorno e notte per l’associazione e gli associati con impegno e dedizione. In particolar modo saluto con affetto l’uscita di Stefano Dall’Ara che come vicepresidente della nostra federazione si è speso senza risparmiarsi mai nelle relazioni istituzionali che ci hanno portato ad ottenere importantissimi risultati durante i difficili anni di pandemia. Noi ci siamo perché le nostre imprese, fatte di persone che mettono sempre il turismo al primo posto, meritano di essere supportate, ogni giorno, con impegno e passione».