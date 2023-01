Francorosso arricchisce la proposta di itinerari inTour

Per l’estate 2023, Francorosso amplia ulteriormente la propria proposta di itinerari inTour, i viaggi creati da esperti delle realtà locali che mettono a contatto con culture, popoli, lingue e storie diverse, attraverso percorsi pensati per coloro che vogliono vivere una vacanza all’insegna dell’avventura e della scoperta.

Il brand di Alpitour World presenta la nuova selezione di itinerari in esclusiva per l’Italia che andranno ad aggiungersi all’offerta presente. In particolare, tra i nuovi inTour sarà possibile scegliere tra:

Kazakistan , per un viaggio sulla rotta che collega le due capitali di questa terra: Nur-Sultan, la moderna ed Almaty, la storica. Previsti durante il viaggio alcuni voli interni

, per un viaggio sulla rotta che collega le due capitali di questa terra: Nur-Sultan, la moderna ed Almaty, la storica. Previsti durante il viaggio alcuni voli interni Inghilterra , destinazione che permette di incontrare paesaggi inusuali e alternativi, immedesimandosi in Enrico VIII a passeggio nei giardini di Hampton Court o nei Beatles visitando i quartieri di Liverpool

, destinazione che permette di incontrare paesaggi inusuali e alternativi, immedesimandosi in Enrico VIII a passeggio nei giardini di Hampton Court o nei Beatles visitando i quartieri di Liverpool Finlandia , meta di grande richiamo durante la stagione invernale che sa regalare scorci anche in estate, grazie ai suoi antichi castelli, i laghi da solcare in battello, i parchi naturali e la cucina tipica

, meta di grande richiamo durante la stagione invernale che sa regalare scorci anche in estate, grazie ai suoi antichi castelli, i laghi da solcare in battello, i parchi naturali e la cucina tipica Svezia, Danimarca e Finlandia , per conoscere le “Meraviglie del Nord”, le loro capitali e la natura ancora incontaminata, con comodi collegamenti via nave tra i singoli Stati

, per conoscere le “Meraviglie del Nord”, le loro capitali e la natura ancora incontaminata, con comodi collegamenti via nave tra i singoli Stati Repubblica Ceca con la magia della capitale, Praga, e anche con i vigneti della Moravia, i castelli e la birra nella capitale della lager bionda, Plzen

con la magia della capitale, Praga, e anche con i vigneti della Moravia, i castelli e la birra nella capitale della lager bionda, Plzen Spagna alla scoperta dei Paesi Baschi e della Galizia, passando per il principato delle Asturie, con la possibilità di visitare la costa settentrionale con tour di differente durata.

Accanto a queste novità ci sono gli altri tour in catalogo, come Uzbekistan, Irlanda, Scozia, Romania, Asia centrale, Albania, Romania, Polonia, Africa e Caraibi. Tutti gli itinerari includono guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio, trattamento di mezza pensione e pernottamento in strutture centrali e 4 stelle.

«Con Francorosso diamo la possibilità di vivere emozioni indimenticabili scoprendo mete da sogno; offriamo comfort e servizi di qualità per soddisfare la voglia di esplorazione e conoscenza dei nostri clienti – dichiara Massimiliano Ceriani, Eurasia destination manager mainstream – Per l’estate 2023 amplieremo la nostra offerta, continuando a lavorare con compagnie aeree e dmc locali affidabili e altamente qualificati. Le vendite sono già aperte e sono disponibili anche tariffe per viaggi di gruppo altamente convenienti, senza dimenticare la possibilità di avere bus per gli spostamenti a uso esclusivo su buona parte della nostra programmazione. Crediamo che il mondo sia pieno di infinite emozioni da vivere e siamo entusiasti di condividerle con chi sceglie Francorosso».