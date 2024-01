Frecciarossa va in Germania: treni per Monaco entro il 2026

Grazie al Frecciarossa si accorcia sempre di più la distanza fra Italia e Germania. Siglato infatti l’accordo per attivare, entro dicembre 2026, i collegamenti Milano-Monaco e Roma-Monaco. L’obiettivo di Trenitalia, che ha sottoscritto un’intesa con Deutsche Bahn, è migliorare l’offerta internazionale e offrire un servizio sempre più affidabile, competitivo e sostenibile.

L’accordo rientra nel progetto pilota Italia-Germania, presentato congiuntamente da Trenitalia e Deutsche Bahn e selezionato dalla Commissione Europea nell’ambito del Commission Action Plan, finalizzato a sviluppare servizi crossborder di lunga percorrenza nell’ambito di una cooperazione a lungo termine.

In questo modo il Frecciarossa permetterà ai passeggeri di viaggiare all’estero in tempi ridotti, con un basso impatto ambientale. Con questo servizio, inoltre, gli italiani avranno un’opportunità in più per andare in Europa, così come i tedeschi avranno la possibilità di raggiungere facilmente le mete più belle del nostro Paese. Una volta arrivati in Italia, infatti, dalla stazione potranno scegliere di usufruire dei diversi servizi intermodali che Trenitalia offre come, ad esempio, i FrecciaLink, che permettono di arrivare a destinazione combinando treno+bus.

La vasta rete ferroviaria tedesca offrirà al Frecciarossa la possibilità di avere in futuro più collegamenti internazionali verso diversi Paesi europei, potenziando la capillarità dei servizi di Trenitalia all’estero. Trenitalia e Db stanno valutando potenziali sviluppi ed estensioni del servizio con collegamenti, in futuro, da e per altre destinazioni in Germania. Si lavora anche sui tempi di percorrenza dei collegamenti: con la futura apertura del Tunnel di Base del Brennero, si stima che i tempi si ridurranno di circa un’ora.