Friuli Venezia Giulia: «Destinazione ambita da otto italiani su 10»

È una regione piccola ma intensa. Nel raggio di 100 km si può passare dalla montagna innevata alla spiaggia dorata, fare l’aperitivo in un borgo sito Unesco e cenare al mare, per racconti che sanno di vini, sapori, arte e cultura.

«Viene da anni difficili il Friuli Venezia Giulia, però i numeri sono importanti e quest’anno andrà molto meglio del 2022, chiuso bene, con oltre 9.395.000 presenze, +4% sul 2019 – dice l’assessore regionale Sergio Emidio Bini – Tutti, dagli hotel ai ristoranti alle agenzie di viaggi, registrano prenotazioni in aumento, con la regione salita a livelli di punta e con otto italiani su 10, secondo le più recenti indagini demoscopiche, che vorrebbero venirci a fare una vacanza. Ma dobbiamo essere consapevoli che stiamo scoprendo il turismo, un cambio di attitudine che coinvolge anche gli operatori».

L’ecosistema è sicuramente vincente, inteso come insieme di elementi culturali, paesaggistici, storici ed enogastronomici. «Ma bisogna investire, con piani strategici di 10-15 anni per avere successo – continua Bini – Alla passione per l’ospitalità ad esempio, deve corrispondere una ricettività sostenuta sì con fondi della Regione ma anche con più coraggio negli investimenti di risorse proprie da parte degli imprenditori. Noi ci stiamo lavorando con bandi dedicati, sperando che la montagna osi di più».

Dove lo hanno fatto, a stagione ancora in corso e senza ritoccare il costo dello skipass, registrano un raddoppio degli incassi nei weekend rispetto allo scorso anno e un’affluenza a +63% a Piancavallo e +35% a Tarvisio. Per non dire dell’estate scorsa che, grazie a concerti ed eventi sportivi, ha anche visto un maggiore afflusso turistico dei giovani.

Trend positivo anche per Trieste Airport. «Il 2023 sarà l’anno migliore – sottolinea l’ad Marco Consalvo – Lo sviluppo del trasporto aereo è essenziale per il Friuli Venezia Giulia che ha un problema di connettività e la nostra ottima mobilità interna ci consente una permeabilità interessante della regione, con ritorno anche per i turisti». Che, in 10 minuti, possono passare dal sedile dell’aereo al sedile del bus o del treno, visto l’arrivo dei treni Frecciarossa e Italo, oltre ai 70 interregionali, nella stazione ferroviaria situata proprio all’interno dell’aeroporto.

Il traffico complessivo previsto quest’anno all’aeroporto di Ronchi dei Legionari è di 900mila-1 milione di passeggeri trasportati (700mila nel 2022). Alla ripresa in piena operatività di tutte le rotte domestiche (Roma, Napoli, Bari, Cagliari, Catania, Palermo e, a breve, Milano Linate), si aggiungono dal 31 marzo a ottobre i 10 collegamenti internazionali operati da Lufthansa su Francoforte, da Ryanair per Londra Stansted, Bruxelles, Barcellona, Valencia, Dublino, Malta, da Air Serbia per Belgrado, da Wizz Air per Tirana, e il charter a Tel Aviv.

Le aspettative sono molto alte anche per il 2024 ma soprattutto per «Gorizia 2025», capitale europea della cultura. Il piano dell’obiettivo principale di Trieste Airport prevede di raddoppiare i voli internazionali, estesi fra gli altri su Parigi, Madrid, Amsterdam, Berlino, Zurigo e forse Istanbul. Mentre il bacino d’utenza guarderà non solo alla regione friulana, ma si amplierà anche all’austriaca Carinzia, a Slovenia e Croazia.

Novità anche sul versante dell’accoglienza, con la nuova applicazione «Fvg Outdoor», lanciata in Bit allo stand “Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Scaricabile su Apple Store e Google Play, permette di accedere a una mappa interattiva con 300 itinerari ciclistici e di trekking della regione, completi di cartine per oltre 30 attività diverse sul territorio. «Un’esperienza dal web al territorio da vivere in loco, destinata ad aiutare i turisti che arrivano a muoversi in autonomia e sicurezza. Io stesso ho scoperto parti del territorio che voglio andare a visitare» confessa l’ideatore Norbert Knoffer, direttore di Outdooractive Italia.