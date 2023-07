Fs, i Treni Turistici Italiani debuttano a dicembre

Nella sede del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa – affacciata sul Golfo di Napoli e luogo delle memorie delle nostre ferrovie – ha preso ufficialmente il via un nuovo progetto dedicato al turismo a opera del Gruppo Ferrovie dello Stato con la creazione di una società nuova, la Fs Treni Turistici Italiani, la cui mission è fornire un’offerta di servizi ferroviari espressamente pensati e calibrati per un turismo di qualità, sostenibile e attento a riscoprire le ricchezze del territorio italiano.

Sui convogli di Treni Turistici Italiani si viaggerà senza fretta, godendo del panorama e del paesaggio; il tempo del viaggio per raggiungere la nostra meta di vacanza, che spesso è vissuto come un peso, sarà già vacanza. Il debutto del servizio è previsto a dicembre.

Sul treno-prototipo, che ha accompagnato la stampa e gli ospiti da Roma-Termini alla stazione di Pietrarsa, presenti i vertici del Gruppo Ferrovie: l’ad Fs Luigi Ferraris, il presidente di Trenitalia Stefano Cuzzilla, l’ad di Trenitalia Luigi Corradi, l’ad di Treni Turistici Italiani Luigi Cantamessa; con loro anche Monsignor Liberio Andreatta, presidente della Fondazione Fs e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e l’attore Lino Banfi, testimonial del progetto.

Durante il tragitto, Cantamessa, con passione ed entusiasmo, racconta quella che sarà l’esperienza di viaggio sui nuovi treni storici che copriranno linee già esistenti, ma anche linee nuove, pensate per dare l’opportunità al turista-viaggiatore di scoprire aree e borghi fuori dalle rotte (come la linea delle Murge, o la linea dell’Irpinia).

«I treni che useremo – sottolinea Cantamessa – sono tutti rinati da vagoni dismessi degli anni ’80/’90 ristrutturati con importanti operazioni di refitting per essere adattati al nuovo uso; il colore dell’arredamento predominante sarà l’azzurro, il colore di cielo e mare; avremo carrozze dedicate a ogni esigenza: carrozze cuccette, a uso singolo, o per famiglie; carrozze ristorante, con a bordo un cuoco che preparerà pasti espressi di cucina regionale; carrozza bici, per chi porta la propria, ma anche per chi la vuole affittare e avrà questa possibilità con l’acquisto del biglietto; carrozza opening buffet bar; carrozze a compartimenti, che sui treni moderni non ci sono più, per condividere con il proprio nucleo familiare o amicale il viaggio».

Quello che vuole offrire la newco è un prodotto che possa rispondere a ogni tipo di domanda.

Per chi cerca il lusso ci saranno i treni Dolce Vita, che debutteranno a partire dal 2024 grazie a una partnership con il Gruppo Barletta: Fs metterà a disposizione la trazione e il personale e il Gruppo gli allestimenti e l’ideazione degli itinerari.

Chi cerca un viaggio turistico su treni storici troverà nuovi collegamenti, anche notturni, su tratte a medio-lungo raggio tra le principali città italiane e località di rilevante attrazione turistica (ad esempio treni notturni o diurni da Roma/Milano per Calalzo/Cortina, San Candido, Milano-Genova con diramazioni per Ventimiglia/Livorno; Roma-Metaponto-Catanzaro via Jonica e Reggio Calabria). I treni su cui si viaggerà saranno Espressi composti da vetture riqualificate e ammodernate.

Chi invece ha necessità di spostarsi rimanendo nella propria regione, troverà nuovi treni regionali nei weekend a tariffe vantaggiose e accessibili, su linee che attraversano territori ricchi di storia, con borghi e aree di interesse paesaggistico e naturalistico.

«Con la nascita di Treni Turistici Italiani avremo un’offerta più strutturata, più dedicata, che ci permetterà di coprire un segmento di mercato che c’è, attraverso partnership o con i nostri treni storici e regionali, e porteremo clienti e famiglie a scoprire le nostre bellezze – sottolinea l’ad di Fs Luigi Ferraris – Si viaggerà non utilizzando l’alta velocità, ma su linee più lenta per godere del nostro bellissimo territorio».