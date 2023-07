Gruppo Fs, nasce la newco Tti – Treni Turistici Italiani

Mancano pochi giorni al varo della nuova società del Gruppo Fs. Preannunciata a giugno, verrà ufficialmente presentata al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa lunedì 24 luglio la newco Tti – Treni Turistici Italiani, legata al Polo passeggeri di Fs ed esclusivamente dedicata al segmento leisure. Saranno i vertici di Ferrovie dello Stato, con la presidente Nicoletta Giadrossi e l’amministratore delegato Luigi Ferraris, oltre al presidente della Fondazione Fs, monsignor Liberio Andreatta, e all’ad di Trenitalia Luigi Corradi, a tagliare il nastro della nuova realtà, che verrà poi illustrata nel dettaglio dal suo amministratore delegato Luigi Cantamessa.

Tra le anticipazioni che erano state fornite un mese fa, spicca la vocazione squisitamente turistica di Tti, con una flotta di treni a misura di turista, che si muoveranno lungo tutta la Penisola, unendo la ricerca dei luoghi meno noti, principalmente borghi e siti storici, per rilanciare il modello dei viaggi slow, con servizi di accoglienza tagliati sui bisogni dei vacanzieri.

In occasione della presentazione dell’orario estivo di Trenitalia, proprio l’ad Corradi aveva rivelato che con Tti si sarebbe lanciata una «bellissima iniziativa volta a realizzare un’offerta turistica più capillare e flessibile, stimolando i viaggiatori a viaggiare per scoprire bellezze come la Valle dei Templi di Agrigento, oppure la zona del tartufo ad Alba, puntando a soddisfare il bisogno di un servizio di trasporto turistico da effettuare soprattutto durante i weekend».

Cantamessa, sempre un mese fa, aveva confidato alla stampa trade che la flotta di Tti sarà stata composta da treni che, a differenza dei Freecciarossa, saranno dedicati al turista e quindi con spazi adeguati ai bagagli e servizi adatti ai viaggiatori che percorreranno linee paesaggisticamente più belle, alla scoperta dell’Italia.

La spinta delle Fs sul leisure passa anche da iniziative come il recente lancio del Frecciarossa diretto Roma-Pompei.