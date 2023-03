Garibaldi Hotels acquisisce l’Hotel Piaz in Trentino

Finalizzato il closing dell’operazione di acquisizione immobiliare da parte di Garibaldi Hotels dell’albergo Piaz a Pera di Fassa (Tn), struttura già gestita dal Gruppo alberghiero pugliese dal 2017 che ora entra a far parte del portfolio Gh. Si tratta di un investimento da 1,5 milioni di euro per rilevare la proprietà e proseguire nel piano strategico di sviluppo in un anno che tra l’altro segna un traguardo importante per Garibaldi Hotels che compie 10 anni.

La società alberghiera è stata, infatti, fondata nel 2013 a Ostuni (Br) da Fabrizio Prete, direttore generale e Egidio Ventimiglia, amministratore delegato. In questi anni la società è cresciuta rapidamente arrivando ad avere un portfolio di 10 strutture in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio, Trentino Alto Adige. Partner finanziario di quest’ultima operazione immobiliare è stato Unicredit, uno dei principali gruppi finanziari europei e banca leader in Italia.

E sempre in Trentino Alto Adige il Gruppo Garbiladi Hotels aveva già effettuato nel 2018 la prima operazione nel ramo del “mattone”, con l’acquisizione immobiliare dell’Hotel Monzoni, in gestione dal 2015, per un investimento di circa 3 milioni di euro.

«Nel 2018, con la nascita della nostra business unit immobiliare – spiega Fabrizio Prete – abbiamo tracciato la rotta da seguire per lo sviluppo in questo settore attraverso scelte e investimenti sostenibili. Un progetto che ci ha portato a rilevare, in pochi anni, due delle nostre strutture storiche in un territorio, il Trentino, che in questi anni ci ha dato grandi soddisfazioni e l’impulso per continuare a credere nel turismo di montagna».

Ed Egidio Ventimiglia aggiunge: «Sull’hotel Piaz abbiamo stanziato un ulteriore milione di euro per rinnovare la struttura dilazionando nei prossimi 5 anni gli interventi. Siamo consapevoli che l’investimento non è solo un costo ma un’opportunità avendo una chiara visione e un progetto di sviluppo a lungo temine».

Nonostante le difficoltà e criticità che tutto il mondo del turismo ha dovuto affrontare negli ultimi anni, Garibaldi Hotels ha mantenuto la rotta e, nel 2022, ha raggiunto i risultati pre-pandemia con un fatturato aggregato di 10,5 milioni di euro. Inoltre, il Gruppo ha proseguito il proprio piano di sviluppo e investimenti con l’acquisizione immobiliare a Ostuni (Br), lo scorso ottobre, di un immobile dove è nato il nuovo quartier generale del Gruppo. Significativo anche il valore della società in termini occupazionali: ad oggi tra alberghi, resort, club e dimore storiche Garibaldi Hotels da lavoro a circa 400 persone e la previsione di fatturato aggregato 2023 è di 15 milioni di euro.