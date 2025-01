Garibaldi Hotels: nuova struttura a Gallipoli

Novità in casa Garibaldi Hotels: arriva il Gh Gallipoli Resort, una new entry che va ad ampliare l’offerta turistica in Puglia dove Garibaldi Hotels, oltre ad avere il proprio quartier generale a Ostuni, è presente a Lecce, in Valle D’Itria e Salento Adriatico.

«Con questo nuovo prodotto – ha evidenziato l’amministratore delegato di Garibaldi Hotels, Fabrizio Prete – andiamo a consolidare la nostra presenza sul mercato pugliese presidiando anche il lato jonico del Salento. Siamo arrivati in una prestigiosa destinazione come Gallipoli che riscuote un grande consenso a livello internazionale. Questa operazione rientra appieno nella nostra strategia di sviluppo sul mercato domestico, dove stiamo investendo in strutture posizionate in location top. E facendo leva sui nostri canali commerciali intendiamo valorizzarlo in tutto il mondo».

Con questa nuova location diventano 14 le strutture del Gruppo – tra Resort, Club, Hotel e Dimore Storiche – che punta alle più importanti destinazioni turistiche italiane, come dimostra anche il recente ingresso di Matera nel portfolio del Gruppo.

Per Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels, «la nuova struttura va ad arricchire l’offerta dei nostri Resort, prodotti fondamentali per conquistare la fascia medio-alta di mercato che il target a cui miriamo».

Il Gh Gallipoli Resort situato a Gallipoli è un 4 Stelle immerso in ampi spazi verdi di oltre 40.000mq e due frantoi ipogei plurisecolari visitabili. La struttura comprende 58 unità, piscina con solarium, piccola palestra interna, spiaggia convenzionata a pochi minuti di distanza con la navetta, 2 bar e 3 ristoranti. Il luogo ideale per chi cerca relax e buon cibo, dove divertirsi praticando numerose attività sportive per adulti e bambini e vivere momenti indimenticabili nei suggestivi ambienti. Inoltre, è disponibile una importante area dedicata agli eventi.

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di Garibaldi Hotels.