Terremoto Myanmar e Thailandia:

è emergenza, allerta trasporti

Una terremoto devastante di magnitudo 7.7, alle 14.20 ora locale, (le 7.50 italiane) di venerdì 28 marzo, ha colpito il Myanmar (ex Birmania) e la Thailandia.

Centinaia le vittime già accertate nei due Paesi, ma se ne temono migliaia in attesa dei dati ufficiali. La scossa è stata avvertita anche in Cina, in particolar modo nella provincia dello Yunnan, m pure in India, Laos, Vietnam e Bangladesh.

La Farnesina ha fatto sapere che “per ora non risultano italiani coinvolti”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani “è informato”, si legge in un post su X, mentre continuano le verifiche sui connazionali.

Dal sito Viaggiari sicuri, il ministero raccomanda la massima prudenza ai nostri connazionali presenti in Thailandia e Myanmar e avvisa di disagi ai trasporti locali.

IL TERREMOTO

L’epicentro della prima scossa di terremoto è stato individuato a 16 chilometri a Nord-Ovest di Saigang, nel centro del Myanmar. Una seconda forte scossa – di magnitudo 6.4 – si è verificata dopo il sisma principale.

A Bangkok, un grattacielo di 30 piani in costruzione è crollato, secondo France Presse. Il primo ministro della Thailandia, Paetongtarn Shinawatra, come riporta la Cnn, “ha immediatamente incaricato il ministero degli Interni di dichiarare l’emergenza nazionale, consentendo l’immediata assistenza pubblica se necessario”.

I danni più gravi, al momento in Myanmar: a Naypyidaw, la capitale, è crollato un ospedale e ci sarebbero molte vittime. Anche città storica di Mandalay, l’antica capitale pre-coloniale, ricca di templi buddisti e monumenti antichi, ha subito gravi crolli: secondo le immagini diffuse sui social e sui media, distrutti diversi ponti e le antiche mura della città.

La giunta militare al potere ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale perché intervenga con aiuti umanitari. L’Us Geological Survey ha diramato un’allerta rossa per vittime e danni.

AEROPORTI IN ALLERTA

Nell principale aeroporto del Myanmar, vicino a Mandalay, non risultano danni operativi, ma le autorità aeronautiche rimangono in allerta per potenziali scosse di assestamento. Gli aeroporti di Bangkok Suvarnabhumi e Don Mueang hanno emesso avvisi precauzionali alle compagnie aeree, anche se al momento non sono state registrate interruzioni dei voli.

I vettori low cost come AirAsia, Thai Lion Air e Myanmar Airways osservano da vicino la situazione. Se l’attività sismica dovesse continuare, potrebbero seguire sospensioni, in particolare verso le destinazioni interne del Paese.

TURISMO, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO

Fortunatamente nulla da segnalare anche sul fronte travel. La situazione è sotto controllo, come conferma Andrea Mele, ceo di Viaggi del Mappamondo: «Confermiamo che la potente scossa di terremoto che ha colpito il Myanmar è stata avvertita con forza anche a Bangkok dove il governo ha subito dichiarato, in via precauzionale, lo stato di emergenza. Nella capitale della Thailandia i cedimenti hanno però riguardato esclusivamente un grattacielo che era in costruzione. Non ci sono state altre criticità».

«In via precauzionale in città – sottolinea ancora Mele – sono stati evacuati per qualche ora uffici e alberghi, ma tutto al momento si conferma pienamente operativo. Anche gli aeroporti stanno garantendo la regolarità delle operazioni, non c’è stata nessuna chiusura.

«Fortunatamente – conclude Mele – si tratta di un periodo di bassa stagione per la destinazione, con un numero assai ridotto di clienti in viaggio, ai quali stiamo confermando comunque la massima assistenza e supporto. I tour e i programmi di viaggio non subiscono al momento nessuna variazione, essendo confermata la regolarità di tutti i servizi».

Rassicurante anche il resoconto di Francesca Parisi, managing director Orizzonti tour operator, che si trova a Lamezia Terme per l’assemblea Fiavet: «Ci sono alcuni clienti in Thailandia per un tour nel Nord del Paese, ma è tutto sotto controllo. Nessun problema per i servizi e non ci sono controindicazioni di alcun tipo. Sono saltate alcune partenze previste per lunedì e c’è preoccupazione per le prossime settimane, perché è chiaro che se l’eco del terremoto non scemerà, le prenotazioni potrebbero risentirne».

LA SOLIDARIETÀ DEL GOVERNO ITALIANO

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la massima solidarietà a nome dell’Italia. “Sono devastanti le immagini che ci arrivano dal Sud-Est asiatico – ha scritto in un post su X – La mia solidarietà, e quella del governo italiano, alle popolazioni colpite e il mio più sincero sentimento di vicinanza alle famiglie delle vittime e delle persone rimaste coinvolte in questa tragedia”.

*In aggiornamento