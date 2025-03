Marocco classico, fly&drive e magico con King Holidays

Il Marocco Classico Fly&Drive di King Holidays è libertà ed emozione alla scoperta delle meraviglie di una destinazione che è davvero piena di magia.

Il tour è pensato per chi ama viaggiare con spirito libero, ma senza rinunciare al comfort: volo incluso, hotel 5 stelle e auto a noleggio garantiti per scoprire, in piena autonomia, il fascino autentico di un Paese straordinario. Ogni tappa è un invito alla scoperta, ogni sosta può diventare un ricordo indelebile tra esperienze consigliate e la libertà di scegliere il proprio ritmo.

Il viaggio inizia a Casablanca, elegante e vibrante, dove la Moschea di Hassan II lascia senza fiato con il suo minareto altissimo sospeso sull’oceano. Oltre ai luoghi iconici è possibile rilassarsi al Rick’s Café: atmosfera da film e vista sul tramonto atlantico. Da considerare anche una passeggiata lungo la Corniche o tra le architetture coloniali del centro.

Dopo una sosta a Rabat, la capitale del Marocco, con la sua affascinante Kasbah degli Oudaïa e la Torre di Hassan, e a Meknes, l’antica città imperiale famosa per la maestosa Bab Mansour e i granai di Moulay Ismail, si prosegue verso Fez, città museo e anima culturale del Marocco. La sua medina millenaria, Patrimonio dell’Umanità, è un mondo a parte dove perdersi è il modo migliore per ritrovarsi: spezie, concerie, botteghe artigiane, madrase e minareti emergono come quadri viventi da una storia ancora intatta. Imperdibili le visite alla Madrasa Bou Inania e alla fontana Nejjarine, ma il vero spettacolo è lasciarsi guidare dall’istinto.

Tappa immancabile è poi Marrakech, dove ogni ora ha un colore diverso. La piazza Djemaa El-Fna è il cuore palpitante della città, ma da non perdere sono anche il Palazzo Bahia, i Giardini Majorelle e i suq della medina. Fermarsi in un riad per sorseggiare un thè alla menta o salire su una terrazza per ammirare il tramonto sui tetti rossi è parte dell’esperienza.

Il tour si chiude nuovamente a Casablanca, ma il ritorno ha il sapore delle grandi avventure: il Marocco non è solo una meta, ma un incontro che resta dentro.

A partire da 1.190 euro, il pacchetto include volo di linea a/r da diversi aeroporti italiani, soggiorno in hotel 5 stelle, colazione, auto a noleggio, tasse aeroportuali e assicurazione medico-bagaglio.

King Holidays propone un modo di viaggiare che unisce qualità e indipendenza, per chi non segue un itinerario, ma lo scrive giorno dopo giorno.

