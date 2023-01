Giordania, incentivi ai tour operator per i voli charter

La Giordania promuove le operazioni charter aggiornando gli incentivi per il 2023. Il Jordan Tourism Board ha previsto sussidi che saranno elargiti ai tour operator che utilizzano voli Itc (Inclusive Tour Charter) a precise condizioni.

L’operatore che utilizza voli charter riceverà un sussidio di 80 dollari per passeggero che soggiorna per un periodo di almeno 6 notti in Giordania nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, giugno, luglio e agosto.

Il contributo sarà di 70 dollari per passeggero che resta per un minimo di 5 notti in Giordania a di dicembre, gennaio, febbraio, giugno, luglio e agosto.

Spetteranno al tour operator, invece, 50 dollari di sussidio per passeggero che resta almeno 6 notti in Giordania nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre

Infine, 40 dollari per passeggero che soggiorna per un minimo di 5 notti nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre

Eccetto per il periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio, è richiesto un minimo di tre voli charter continuativi come condizione per ottenere uno degli incentivi sopraindicati.

Non è previsto, invece, alcun incentivo se i passeggeri soggiornano in Giordania meno di 5 notti.

Per ricevere ulteriori informazioni sulle condizioni per accedere agli incentivi per i voli charter sulla Giordania, contattare il Jordan Tourism Board in Italia a: [email protected]