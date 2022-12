Giro d’Italia, Aim Group gestirà l’ospitalità alberghiera

Rcs Sport ha scelto Aim Group International, società specializzata in eventi, consulenza e comunicazione per la gestione dell’accommodation per staff e atleti coinvolti nelle manifestazioni sportive ciclistiche per il biennio 2023-2024.

La divisione di Aim Group dedicata agli Sport Events si occuperà delle prenotazioni alberghiere per la Strade Bianche (maschile e femminile), la classica di avvio della stagione, la Gran Fondo Strade Bianche, la Tirreno-Adriatico che si articola in 7 tappe, la Milano-Torino, la storica Milano-Sanremo a marzo; il Giro di Sicilia (corsa di 4 tappe) ad aprile; il Giro d’Italia, e, infine, in autunno le corse Gran Piemonte, Il Lombardia e Gran Fondo Il Lombardia.

La società dovrà gestire l’accommodation per tutte le persone coinvolte – squadre, giuria, staff tecnico, etc. – per un totale di circa 37.000/40.000 pernottamenti, cui si potranno aggiungere ospiti individuali che seguono gli eventi ciclistici targati Rcs Sport. Solo per il Giro d’Italia nei 21 giorni delle tappe, per oltre 1.000 persone, si dovranno individuare oltre 600 alberghi, trovando strutture qualitativamente idonee e vicine alle sedi di tappa, garantendo, oltre all’hotel, anche i servizi Food & Beverage.

«Siamo estremamente felici di iniziare questa importante collaborazione che vede la nostra divisione specializzata nell’organizzazione degli eventi sportivi a servizio di Rcs Sport, società leader nell’organizzazione di eventi sportivi prestigiosi e di successo. Lavoreremo alacremente per supportare gli organizzatori a dar vita a esperienze sempre indimenticabili», dichiara Gianluca Scavo, ceo di Aim Group International.