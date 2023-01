Giubileo 2025, ecco il piano del governo per Roma

Ritoccate già le stime sugli arrivi di visitatori e pellegrini a Roma in occasione del Giubileo 2025: secondo quanto riportato da un documento di 114 pagine reso noto da Palazzo Chigi e consultabile sul sito del governo, per l’Anno Santo si prevede l’afflusso di oltre 32 milioni di visitatori.

Per adeguare la capitale all’accoglienza di un volume così consistente di ospiti, sono previsti 87 interventi speciali, prevalentemente nelle infrastrutture e un volume di investimenti per 4 miliardi di euro relativi alle cosiddette “opere complementari”, con la riqualificazione di spazi pubblici, di percorsi giubilari e delle periferie.

Tra le opere previste, nuove fermate della metro, due parcheggi interrati, messa in sicurezza del fiume Tevere e nuove aree di servizio alla Stazione Termini con un inedito Piano Sicurezza per i passeggeri. Nel dettaglio, il Piano Giubileo 2025 prevede 32 progetti di riqualificazione e valorizzazione, 23 progetti per la accessibilità e mobilità, 8 progetti dedicati al capitolo accoglienza e partecipazione e 24 progetti per ambiente e territorio.

Il programma è stato definito secondo le linee di indirizzo stabilite dal tavolo istituzionale istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, in stretto raccordo con la Santa Sede e con tutti i numerosi soggetti coinvolti. I principali sono Società Giubileo 2025 che, in qualità di soggetto attuatore e stazione appaltante, gestirà circa 344 milioni di euro. E poi Roma Capitale con le sue varie articolazioni, la Regione Lazio, l’Agenzia del Demanio, le Ferrovie dello Stato, le società in house, il ministero della cultura, il parco dell’Appia Antica e la Diocesi di Roma.

Di fatto, il countdown è iniziato da tempo ma con questo documento ufficiale del governo si formalizza un impegno economico con cantieri che dovranno procedere spediti nell’arco dei prossimi 24 mesi. Dal dicembre 2024, quando il Papa aprirà la Porta Santa offrendo così a 1,3 miliardi di cattolici in nel mondo l’indulgenza plenaria al dicembre 2025, Roma sarà chiamata a gestire una ospitalità e un movimento giornaliero di oltre 80mila turisti, imponendo così uno sforzo logistico-organizzativo senza precedenti per una città che nel precedente Giubileo aveva accolto circa 21 milioni di pellegrini.