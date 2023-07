Giver lancia l’edizione 2023-24 del Grande Nord

Giver Viaggi e Crociere lancia la programmazione dedicata all’inverno scandinavo e all’aurora boreale: è appena uscita l’edizione 2023-24 del catalogo “Il Grande Nord”, tanto apprezzato dalle agenzie di viaggi.

Il catalogo, già disponibile online e in distribuzione nelle agenzie nella seconda metà di luglio, con le sue 68 pagine si conferma come soluzione completa per chi voglia proporre ai propri clienti i viaggi sotto l’aurora boreale dei cieli artici e la neve incantata di Paesi come Norvegia, Finlandia, Svezia, Islanda e Canada.

Anche per il 2023 e 2024 Giver renderà più facile realizzare il sogno di tantissimi viaggiatori, ammirare il fenomeno naturale dell’aurora boreale, collegando la città di Milano alla Norvegia artica grazie all’Aurora Express, il volo diretto Giver che collegherà lo scalo di Milano Malpensa con Tromsø in collaborazione con Neos Air.

È proprio in questa regione al di sopra del Circolo Polare che, nei mesi invernali, è possibile ammirare più facilmente – con un po’ di fortuna e le giuste condizioni meteo – il fenomeno delle luci del nord.

L’Aurora Express, un’esclusiva assoluta di Giver, opererà ogni cinque giorni da dicembre 2023 a marzo 2024 secondo il seguente calendario:

Milano Malpensa -Tromsø

30/12/2023; 03/01/2024; 11/02/2024; 15/02/2024; 19/02/2024; 23/02/2024; 27/02/2024; 02/03/2024.

Tromsø-Milano Malpensa

03/01/2024; 07/01/2024; 15/02/2024; 19/02/2024; 23/02/2024; 27/02/2024; 02/03/2024; 06/03/2024.

Il volo diretto permetterà, a chi vorrà inseguire l’aurora boreale nei cieli della Norvegia del nord, di arrivare comodamente evitando il doppio scalo a Copenaghen e Oslo e il conseguente sdoganamento dei bagagli all’ingresso in Norvegia. Azzerando poi il numero degli scali, la durata del viaggio si ridurrà da nove a quasi quattro ore. Tra andata e ritorno si avrà quasi un giorno in più da passare alla ricerca dell’aurora boreale nei cieli del nord.

Al volo diretto, che sarà operato dalla compagnia Neos Air del Gruppo Alpitour con aeromobili Boeing B737-800, Giver Viaggi e Crociere abbinerà cinque proposte di viaggio con accompagnatore esclusivo in lingua italiana che toccheranno alcuni dei luoghi più scenografici ed evocativi della Norvegia come le isole Lofoten, Capo Nord, la Lapponia, le grandi distese della tundra e altre meraviglie naturali unite a esperienze emozionanti come la navigazione sul Postale dei Fiordi Hurtigruten, di cui Giver è agente principale per l’Italia.

Con Hurtigruten, oltre alla tradizionale navigazione da Bergen a Kirkenes, Giver ha preparato una programmazione lungo la rotta da Tromsø a Oslo e viceversa, con minigruppi accompagnati da esperti tour leader di massimo 15 passeggeri per esplorare la costa norvegese.

Ci sono ovviamente anche le soluzioni individuali nella città di Babbo Natale (Rovaniemi) dal 1° ottobre al 30 aprile. Tutte le proposte legate all’Aurora Express prevedono una partenza dedicata al Capodanno e una dedicata all’Epifania.