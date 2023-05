Giver, le crociere entrano nel catalogo “Viaggi di esplorazione”

Giver Viaggi ha aggiunto le crociere nell’edizione digitale del nuovo catalogo “I migliori viaggi di esplorazione”.

Il catalogo, già disponibile per il download nella sezione cataloghi del sito web di Giver, nelle sue 34 pagine presenta una selezione di crociere di esplorazione nell’emisfero australe in Antartide, Cile, Galapagos e Argentina, con possibilità di estensioni a terra e partenze tra l’autunno 2023 e l’inverno 2023/24.

Le proposte in Antartide sono cinque e saranno operate da Hurtigruten, la storica compagnia di navigazione del Postale dei fiordi norvegesi. Le sue Mn Roald Amundsen e Fridtjof Nansen, le aggiunte più recenti a una flotta proiettata verso la sostenibilità assoluta della navigazione, navigheranno verso l’Antartide facendo tappa in alcuni dei luoghi più suggestivi di Argentina e Cile come la Terra del Fuoco, le isole Falkland, la penisola Valdes e i fiordi cileni.

Nella Terra del Fuoco, la migliore combinazione tra Patagonia cilena e argentina unite da una navigazione nel canale di Beagle, operata dalle Mn Ventus e Stella Autralis dell’operatore Australis.

In Cile Giver propone una navigazione di esplorazione in partenza da Puerto Natales con la Mn Skorpios III che opererà a partire da ottobre 2023 fino ad aprile 2024. Il pacchetto include anche due notti a Santiago e la scoperta del Parco nazionale Torres del Paine, patrimonio Unesco.

Per le Galapagos, due proposte di crociera sulla Mn Santa Cruz II di 9 e 11 giorni alla scoperta dell’arcipelago che portò Darwin a formulare la sua Teoria dell’Evoluzione. Infine, per l’Argentina Giver ha pensato ad alcuni mini-pacchetti che possono essere abbinati alle crociere in Antartide o al programma di navigazione in Terra del Fuoco, o ancora essere combinati tra loro. I servizi sono previsti in italiano ove possibile.