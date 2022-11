Glamour e Tourism Seychelles incontrano le adv a Padova e Verona

Il 16 e 17 novembre Glamour Tour Operator e Tourism Seychelles hanno incontrato le agenzie di viaggi di Padova e Verona per presentare la destinazione come meta ideale per le vacanze invernali.

Due serate, per un numero selezionato di operatori del turismo, che hanno dato la possibilità di approfondire sulle ultime novità dell’offerta turistica che Glamour propone per questa meta tra tradizioni, cultura, mare e paesaggi incontaminati.

Da inizio anno le Seychelles hanno registrato un numero di arrivi di circa 300.000 visitatori che si prevede arriverà a 320.000 entro la fine dell’anno, con l’Italia al quinto posto come mercato di riferimento con circa 16.000 visitatori. La destinazione conta di superare l’obiettivo prefissato, con buone prospettive per le vacanze invernali e per l’anno prossimo.

«Siamo soddisfatti di questa collaborazione con Glamour che prevede una serie di attività per promuovere la destinazione meta ideale per le vacanze invernali – ha dichiarato Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles in Italia – Puntiamo da sempre sulla formazione quale strumento fondamentale per raccontare le Seychelles e la loro natura incontaminata. La destinazione sta sviluppando un nuovo prodotto per offrire ai viaggiatori un’esperienza che non sia limitata solo al mare, ma che consenta di scoprire questo splendido arcipelago sotto numerose sfaccettature».

Il tour operator da tempo sta investendo sulla formazione per consolidare il rapporto con gli agenti di viaggi. Gli eventi sono stati, inoltre, l’occasione per promuovere i viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia e per focalizzare sul segmento biglietteria aerea e su come aumentarne la marginalità.

«Abbiamo pensato di investire nell’ambito della formazione e di supportare le agenzie che sono state fortemente penalizzate in questi ultimi due anni per costruire e consolidare con loro un rapporto di fiducia sempre più forte e personalizzato – ha detto Simone Prinari, direttore vendite & marketing di Glamour Tour Operator – Nell’ottica poi di un processo di crescita e soprattutto per offrire ai nostri clienti sempre nuovi prodotti abbiamo pensato inoltre di offrire proposte accattivanti ed esclusive anche su destinazioni più conosciute con cui lavoriamo da sempre».