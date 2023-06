Gnv festeggia 15 anni di rotte in Marocco

Trent’anni di storia e 15 di presenza in Marocco. Gnv ha celebrato l’occasione con un evento a Tangeri presso il Palazzo delle istituzioni italiane (Palazzo Moulay Abdelhafed) che ha visto la partecipazione del ceo della compagnia, Matteo Catani, assieme con il partner di Gnv in Marocco, Mohammed Kabbaj, l’Ambasciatore italiano in Marocco, Armando Barucco, diversi rappresentanti delle istituzioni marocchine e internazionali, oltre che importanti partner sul territorio, come la Banca Popolare del Marocco. All’appuntamento ha partecipato inoltre una delegazione del Comune di Genova, visto il progetto di gemellaggio con la città di Tangeri che sarà ufficializzato a breve. La volontà dell’amministrazione comunale di Genova è attivare un ulteriore collegamento tra le due realtà territoriali che hanno numerosi punti in comune, a partire dal mare e il porto, fonti importanti per la loro storia, la loro economia, la loro vita sociale e culturale.

Gnv vuole rafforzare i legami con le città di mare e i Paesi che raggiunge con i propri mezzi. Il traghetto, con una grande capacità di trasporto di persone e di merci, rappresenta infatti anche un fondamentale portatore diretto e indiretto di interessi sui territori che collega via mare, risultando quindi contributore netto al benessere, allo sviluppo economico e sociale e allo scambio culturale degli stessi.

Anche quest’anno Gnv, seguendo le linee guida del Re Mohammed VI e del Ministero degli Affari Esteri, è impegnata e collabora con tutte le amministrazioni interessate per garantire il successo dell’operazione Marhaba 2023 (5 giugno-15 settembre) che consentirà a più di 3 milioni di cittadini marocchini di tutto il mondo di viaggiare d’estate tra il loro Paese di residenza e quello di origine.

Quello marocchino è un mercato importante per la compagnia, storico considerando la presenza quindicennale nei porti del paese nordafricano, e la sua strategia si basa sulla volontà di migliorare ulteriormente la frequenza di servizio e di incrementare la capacità e il numero di cabine messe a disposizione sulle navi per i viaggi di medio e lungo raggio, con l’obiettivo di servire al meglio la clientela marocchina.

Quest’anno Gnv ha aperto due nuove strutture a Tangeri (un ufficio commerciale e amministrativo) e a Nador (un ufficio di biglietteria e di gestione di tutte le operazioni portuali) e assunto 30 risorse (con l’obiettivo di ingaggiarne il doppio entro la fine dell’anno).

«Il Marocco rappresenta il secondo mercato più importante in assoluto per Gnv, preceduto soltanto dall’Italia – ha dichiarato Catani – L’estate scorsa è stata molto positiva per noi avendo trasportato un totale di oltre 2,3 milioni di passeggeri, ossia oltre il 50% in più rispetto al 2021 e il 26% in più rispetto al 2019. Abbiamo ottenuto questo ottimo risultato pur avendo avuto di fatto oltre tre mesi in meno a disposizione sulle linee del Marocco a causa delle chiusure dovute alla pandemia. L’anno scorso abbiamo trasportato 375mila passeggeri sulle sole linee del Marocco e quest’anno puntiamo a superare il mezzo milione. Uno dei punti sui quali ci stiamo concentrando è la ricerca della puntualità che cerchiamo di massimizzare attraverso la Control Tower, la nostra centrale altamente tecnologica attiva 24/7 che ci permette di monitorare in maniera costante tutta la flotta e in particolare una serie di fattori chiave per la sua efficienza, tra cui la velocità, eventuali variazioni di rotta e l’impatto delle previsioni metereologiche sul viaggio e quindi di intervenire in caso di necessità».

Il turismo verso il Marocco sta crescendo e Gnv sostiene il trend positivo per il Paese aumentando il flusso di passeggeri durante la stagione estiva.