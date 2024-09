Gnv, tutti i premiati degli Awards 2024

NAPOLI – Trecento agenzie di viaggi italiane e internazionali ospiti, duecento partner commerciali premiati. È il porto di Napoli – a bordo della nave La Suprema – a ospitare quest’anno la 5ª edizione dei Gnv Awards, evento che la compagnia di navigazione del Gruppo Msc dedica al trade premiando le migliori performance delle adv. Il canale agenziale porta alla compagnia oltre il 50% del totale delle prenotazioni.

Alla cerimonia di consegna dei Gnv Awards si aggiunge la nomina di 3 new entry tra le 10 agenzie Premium.

Nel corso del 2024 Gnv ha già nominato 5 nuovi Elite Partner tra agenzie di viaggi italiane ed estere, le migliori agenzie di viaggi selezionate nell’ambito dell’omonimo programma lanciato nel 2017 che garantisce a 100 top adv di beneficiare di alcuni vantaggi e iniziative dedicate.

La due giorni napoletana è occasione di incontro, confronto, rafforzamento del legame con i partner commerciali, e anche un momento per fare un bilancio dell’anno in corso e dell’estate, guardare al 2025 e confermare il piano industriale con l’imminente arrivo dei traghetti di nuova generazione in costruzione in Cina.

IL 2024 DI GNV: SARDEGNA REGINA DELL’ESTATE

Si è chiusa un’estate in linea con i numeri del 2023, che «era stato l’anno migliore della compagnia per volumi e ricavi, segnando un +30% sul 2019. Nei quattro mesi da giugno a settembre 2024 abbiamo trasportato circa 1,6 milioni di passeggeri – dice Matteo Della Valle, chief passengers commercial officer di Gnv – Le migliori performance sono state registrate sulla destinazione Sardegna che si conferma leader tra le rotte italiane, registrando un incremento del 6% sul 2023.

Bene anche il Marocco, migliore tra le destinazioni internazionali, con un aumento del 7% nel volume dei passeggeri. Va ricordato che stata però una stagione non particolarmente brillante per tutta l’industry, visto il difficile contesto di mercato entro il quale abbiamo operato quest’anno, con il calo del potere d’acquisto delle famiglie. Ci aiutano a guardare con fiducia al futuro i dati del quarto trimestre, periodo in cui registriamo già un trend in positivo con un +15% dei volumi, un segnale importante che conferma la solidità degli investimenti fatti finora».

Le agenzie di viaggi restano il canale principale di Gnv, «portando oltre il 50% delle prenotazioni. E continuiamo a investire tantissimo su questo canale. Abbiamo 8mila codici attivi con le agenzie. Circa 2mila effettuano bigliettazione durante tutto l’anno, con le Elite che pesano per il 70% del fatturato delle adv. Quest’anno la compagnia ha scelto di conferire una commissione addizionale come riconoscimento, alle agenzie Elite ed Elite Premium; tale premio verrà erogato nel mese di ottobre in occasione dell’apertura delle prenotazioni per l’estate 2025», aggiunge.

E a proposito di prenotazioni, «quest’anno anticipiamo l’apertura vendite per l’estate 2025 che di solito inizia a fine ottobre; ma la comunicheremo la prossima settimana a Rimini – annuncia Della Valle – Sarà un 2025 di sostanziale conferma del network di rotte già operative nel 2024. Intanto la flotta crescerà e le nuove navi andranno a potenziare le rotte che già effettuiamo, in particolare sulla Sicilia per l’estate».

La compagnia sta lavorando al potenziamento e rafforzamento della digitalizzazione per offrire un’esperienza sempre più completa a partner e passeggeri in cui rientra l’implementazione del nuovo sistema di prenotazione per le agenzie Gnv Booking. Una piattaforma digitale in fase di lancio (le prime agenzie pilota hanno già iniziato a utilizzarla) che entrerà a pieno regime nel 2025 e consentirà ai partner di compiere diverse operazioni in modo autonomo – come il cambio password e gli upgrade a disposizione – rendendo più semplici e veloci la gestione e la modifica delle operazioni.

NAVI DI NUOVA GENERAZIONE

Il rinnovo della flotta si avvicina. «In questi anni abbiamo introdotto nuove unità, tendenzialmente dal mercato second hand. Ora arrivano le navi di nuova generazione: la prima, Gnv Polaris, verrà consegnata il 14 ottobre e arriverà in Italia tra fine novembre e inizio dicembre – annuncia Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv – Per noi è un momento importante: ci permette di crescere e consolidare quote di mercato».

Polaris è la prima di quattro nuove unità ro-pax attualmente in costruzione in Cina presso il cantiere navale Guangzhou Shipyard International (Gsi): avrà stazza lorda di circa 47.000 tonnellate, sarà lunga 218 metri, larga 29,60 metri e potrà raggiungere una velocità massima di 25 nodi. Disporrà di 240 cabine e avrà una capacità di carico di 1.500 passeggeri e di 3.100 metri lineari.

«Le tre unità successive avranno circa 450 cabine – prosegue l’ad – C’è stato un investimento di circa 150 milioni di euro per ogni nuova unità. Potenzieremo le rotte che stiamo già servendo e questo comporterà un miglioramento dell’offerta e della capacità a cascata su tutte le altre rotte».

Dal 2025 arriveranno «Gnv Orion, Gnv Virgo e la quarta unità nel 2026 – prosegue Della Valle – Le navi di nuova costruzione risponderanno ai più alti standard in termini di efficienza e impatto ambientale, tutte saranno infatti dotate delle predisposizioni per il cold ironing e due di esse, la terza e la quarta, saranno alimentate a dual fuel gnl. Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo, c’è il proseguimento e rafforzamento del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni che troverà forte slancio con l’ingresso di quattro nuovi traghetti in due anni. Stiamo inoltre concentrando gli investimenti nel rinnovamento delle navi già operative, tra tutti quello appena realizzato su Excelsior per il restyling e l’ammodernamento di alcune aree e servizi a bordo. Solo l’inizio di un progetto che vedrà il progressivo coinvolgimento anche di altre unità della flotta».

Gnv Aries, invece, ormai piuttosto datata, sarà la prima nave ad abbandonare la flotta.

GNV AWARDS 2024: I PREMIATI

E poi grande spazio alle agenzie di viaggi e ai partner commerciali durante la cerimonia degli Awards, intervallata dalle performance della band That’s Napoli Live Show e dal “Patto con il cliente” che Gnv ha voluto firmare per rinnovare il rapporto di fiducia con i passeggeri e con le stesse adv. Di seguito, categorie e vincitori:

Top of the Tops: Prenotazioni 24

Brand Ambassador: Bluvacanze

Best groups operator: Sicilvision

Best tour operator: Ota Viaggi

Best network: Welcome Travel Group

Best up and coming Maroccan Travel Agency: Morchid Travel

Best up and coming Spanish Travel Agency: Travel Joy

Best up and coming Dach Travel Agency: Yesmin Tours

Best up and coming French Travel Agency: Mediterranee Voyages

Best up and coming Italian Travel Agency: SNCM

Best up and coming Ota: Travel Joy

Best travel agency destination Marocco: Fes Ferry Tour

Best travel agency destination Tunisia: Yesmin Tours

Best travel agency destination Albania: Anel travel

Best travel agency destination Italia: Eurotarget Viaggi

Best travel agency destination Baleari: Direct Ferriess.

Infine l’appuntamento al prossimo anno: i Gnv Awards 2025 saranno a Valencia.