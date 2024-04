Google investirà 100 miliardi di dollari in Ai

Cento miliardi di dollari: è la cifra che Google promette di investire per proseguire nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

I nuovi orizzonti sono stati annunciati direttamente dal responsabile Ai di Google Demis Hassabis, che è amministratore delegato di Google DeepMind ed è intervenuto durante una conferenza Ted a Vancouver, in Canada, per parlare di un potenziale supercomputer da 100 miliardi di dollari chiamato Stargate, che dovrebbe essere creato da Microsoft e OpenAi, “genitori” di ChatGpt a cui Big G ha risposto con il suo Gemini.

Hassabis ha co-fondato DeepMind nel 2010, per poi venderla a Google dieci anni fa: «Questo è uno dei motivi per cui abbiamo collaborato con Google dal 2014, perché sapevamo che per arrivare all’intelligenza artificiale generativa avremmo avuto bisogno di molto calcolo».

Come ricordato da Il Sole 24 Ore, le operazioni di Google sono state numerose e strategiche. Nel 2023 c’è stata l’acquisizione di Alter, una startup di avatar Ai sostenuta da Twitter e precedentemente denominata Facemoji per 100 milioni di dollari. È costato invece 200 milioni di dollari l’investimento in Cohere, startup canadese specializzata nel creare applicazioni di machine learning per le aziende, inclusi strumenti per chatbot, e altre funzionalità in grado di comprendere testo e parlato umano. Nel 2020, con un investimento da 2,6 miliardi, Big G ha messo le mani su Looker Data Sciences, per gestire al meglio i grandi set di dati.