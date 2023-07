Gruppo Bwh, 10 aperture in Italia nel primo semestre

Chiude con risultati positivi lo sviluppo del network nei primi sei mesi del 2023 per Bwh Hotels Italia. Sono 10 le strutture in altrettante destinazioni ad arricchire l’offerta del Gruppo, aderendo alle diverse soluzioni di brand.

«Il semestre appena concluso è il frutto di un lavoro di costanza e negoziazione del team sviluppo e di tutti i nostri professionisti che rendono Bwh un partner di riferimento per l’attività alberghiera e un veicolo di migliori performance – dichiara la ceo Sara Digiesi – Dieci nuovi contratti, sette in nuove destinazioni, per un totale camere superiore a 450, rappresentano un risultato estremamente positivo e sono la chiara risposta degli imprenditori al valore della nostra proposta che si rafforza anche in ambito tipicamente leisure».

I nuovi alberghi che negli ultimi mesi hanno siglato un accordo di affiliazione con il Gruppo sono: Best Western Hotel Principe di Lampedusa – Palermo; Best Western Hotel Martello – Lampedusa; Hotel Centrale, Bw Signature Collection – Tirano, Sondrio; Best Western Hotel Leonardo Da Vinci – Erba, Como; Hotel Massafra – Massafra, Taranto; Hotel Fiera Verona – Verona; Sabaudia Hotel & Spa – Sabaudia; Shelley e delle Palme – Lerici, La Spezia; New Construction – Siracusa; New Construction – Reggio Calabria.

Sono già prenotabili sui sistemi Bwh le strutture di Palermo, Lampedusa, Tirano ed Erba. Entro il prossimo autunno, lo diventeranno gli hotel di Massafra, Verona e Sabaudia e, a seguire nel 2024, gli alberghi new construction e oggetto di rilevanti interventi di restyling.