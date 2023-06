Gruppo Fs pronto a varare la business unit Turismo

Countdown per la presentazione ufficiale, nei prossimi giorni, della nuova business unit Turismo del Gruppo Fs, affidata al direttore della Fondazione Fs, Luigi Cantamessa, e dedicata al turismo slow, che si basa su percorsi ferroviari alternativi alla linea dell’alta velocità e prevede itinerari operati con treni storici.

L’operazione è in cantiere da tempo e, dopo il successo di un evento organizzato a marzo a bordo dell’iconico Arlecchino Etr 252 per celebrare le ex officine di Pietrarsa, i vertici del Gruppo Fs hanno deciso di sfruttare appieno la piena ripartenza turistica del Paese, confermata da previsioni di arrivi turistici record già da quest’anno, preparandosi a lanciare una proposta vintage con la nuova business unit Turismo che intende puntare sulla riscoperta di numerosi borghi italiani e di tanti luoghi da nord a sud della penisola, combinati con le tipicità locali delle varie regioni italiane, attraverso l’uso dei treni storici.

«Da parte nostra c’è una crescente attenzione per tutti i turismi e intendiamo puntare anche sui weekend per presidiare il segmento leisure», ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi, a margine della presentazione della Summer Experience 2023 del Polo Passeggeri Trenitalia.

Un’operazione che ha già avuto l’avallo della ministra del Turismo Daniela Santanchè che, proprio in occasione delle celebrazioni dei 10 anni della Fondazione Fs, aveva dichiarato come «quella del treno lento sia una esperienza bellissima, perché non è un semplice mezzo di trasporto, bensì un viaggio che permette di apprezzare anche le parti dell’Italia meno conosciute. Un interesse dimostrato dal crescente aumento dei flussi turistici sui treni storici comprovati dai continui sold out. Stiamo finalmente imparando ad apprezzare anche il viaggio lento che diventa un modo di pensare e l’occasione di guardare fuori dal finestrino per poi fermarsi in luoghi unici e inaspettati».