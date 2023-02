Guide turistiche, pressing sulla riforma: «Iter rapido»

«Presto il governo dovrebbe presentare al Parlamento un disegno di legge sulla riforma del settore delle guide turistiche, ci auguriamo che l’iter sia rapido». La conferma arriva da Micol Caramello, presidente nazionale di Federagit (che riunisce guide e accompagnatori turistici di Confesercenti) dopo l’incontro del 23 febbraio tra il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e le associazioni di categoria.

«È un grande passo in avanti nella giusta direzione – sottolinea Caramello – aspettavamo una nuova legge da 10 anni e il testo illustrato raccoglie molte delle istanze presentate dalla nostra categoria: dalla questione dei controlli e delle sanzioni alla corretta definizione degli ambiti in cui una guida può operare al fine di tutelarci contro l’abusivismo dilagante e le piattaforme online. Il ministro ha dimostrato grande disponibilità mettendosi al fianco di noi operatori. Siamo sulla buona strada per una riforma necessaria a ridare dignità alla professione di guida, fondamentale per la promozione delle nostre destinazioni turistiche».

Escono soddisfatte dall’incontro con Santanchè anche la presidente di Confguide, Paola Migliosi, e quella di Confcommercio Professioni, Anna Rita Fioroni. «Un vertice positivo e coerente, con l’obiettivo di una riforma organica e innovativa, che valorizza la professionalità della guida turistica nazionale come figura di riferimento per il comparto, in conformità con il nuovo Piano strategico del Turismo e detta le regole per contrastare l’abusivismo nel settore. Auspichiamo che il percorso attivato dal ministro possa essere concluso nel più breve tempo possibile, data l’urgenza di regolamentazione della professione, attesa da ormai troppo tempo».