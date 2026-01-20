Gulf Air volerà in estate a Ginevra e Nizza (via Milano)

Di nuovo operativi dalla prossima summer i voli operati da Gulf Air per Ginevra e Nizza, con scalo a Milano.

I voli per Nizza patriranno dal 24 maggio e saranno operativi fino al 27 settembre 2026, mentre i voli per Ginevra saranno attivi dal 5 giugno all’11 settembre 2026.

Entrambe le rotte saranno operate due volte a settimana utilizzando gli aeromobili Airbus A321neo di Gulf Air, garantendo comodi arrivi mattutini in Europa.

I servizi stagionali fanno parte del più ampio programma estivo della compagnia che offre connettività attraverso l’aeroporto Internazionale del Bahrain ai viaggiatori provenienti dal Paese e da tutto il Golfo Persico.

Il ceo di Gulf Air, Martin Gauss, ha dichiarato: «L’Europa continua a essere una destinazione di viaggio estiva preferita per i passeggeri provenienti dal Bahrain e dalla regione. Con il ritorno di Ginevra e Nizza, Gulf Air può offrire ai clienti orari convenienti, un servizio affidabile e accesso a due destinazioni molto richieste. L’attenzione rimane focalizzata sull’allineamento del network con la domanda stagionale e le preferenze dei clienti».

Le prenotazioni per i voli sono già aperte sul sito della compagnia, sull’app mobile, presso il Contact Centre di Gulf Air e le agenzie di viaggi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gulf Air