Hahn Air vara progetti di innovazione per il settore viaggi

Un nodo di innovazione per le aziende che desiderano portare avanti i propri progetti all’avanguardia. È quello che sta creando Hahn Air, fornitore leader di servizi di distribuzione aerea. Con il nome Innovation at Hahn Air, il dipartimento di Ricerca e sviluppo, guidato dall’executive vp, Mathieu Montmessin, invita le startup e gli operatori del settore a proporre le loro idee, a realizzare un proof of concept o a sviluppare congiuntamente concetti di innovazione.

Dalla sua istituzione nel 2019, il dipartimento di Ricerca e sviluppo di Hahn Air esplora le tendenze, analizza le nuove tecnologie e genera nuovi flussi di entrate per il portafoglio prodotti di Hahn Air. Innovation at Hahn Air metterà l’esperienza del team a disposizione delle aziende che lavorano a idee uniche e soluzioni fuori dagli schemi che potrebbero avere un impatto sul settore dei viaggi.

«L’innovazione è tutta una questione di lavoro di squadra, creatività e coraggio – spiega Mathieu Montmessin – Stiamo introducendo Innovation at Hahn Air per i potenziali partner interessati ad acquisire conoscenze, a far progredire la loro attività e a promuovere l’innovazione. Innovation at Hahn Air sarà supportata dalla conoscenza del settore e da un’ampia esperienza acquisita grazie a vari proof of concept. Vogliamo far progredire i progetti di innovazione nel settore dei viaggi».

Ecco alcuni degli attuali progetti del dipartimento di Ricerca e sviluppo di Hahn Air:

– Blockchain: Hahn Air sta esplorando il mondo della tecnologia blockchain collaborando con Chain4Travel come validatore di nodi.

– Nft:lavorando a stretto contatto con TravelX, Hahn Air sta realizzando un Poc per comprendere il valore e le capacità dei “non-fungible token” come modello di distribuzione per le compagnie aeree.

– Intelligenza artificiale:il chatbot AI di Hahn Air su Facebook Messenger sfrutta l’elaborazione del linguaggio naturale per migliorare l’interazione con gli agenti di viaggio e i passeggeri.

– Big Data:per assistere i processi decisionali e di previsione di Hahn Air, l’azienda utilizza modelli di apprendimento automatico e sfrutta una serie di fonti di dati, tra cui la mobilità umana, i prezzi, gli orari e gli eventi.

– Distribuzione dei viaggi:Hahn Air collabora a stretto contatto con biztribution, un’azienda che si occupa di deep tech, per prepararsi all’imminente cambiamento e alla rivoluzione dell’ecosistema di distribuzione del settore.