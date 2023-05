Hnh Hospitality, aumenti retributivi in arrivo per i dipendenti

Significativo aumento retributivo adottato da Hnh Hospitality SpA a beneficio dei propri dipendenti: si tratta di una misura che, in aggiunta a quanto previsto dal Ccnl di settore, prevede un incremento del 10% per il lavoro nel weekend, un’indennità per svolgimento dell’attività lavorativa su 6 giorni settimanali, ferie retribuite il giorno del compleanno del dipendente e i “Permessi Solidali”.

È quanto stabilito dal consiglio di amministrazione di Hnh Hospitality S.p.A., tra i principali operatori alberghieri indipendenti in Italia nel segmento degli hotel e resort a 4 e 5 stelle. E la modifica al Ccnl è stata concordata con le organizzazioni sindacali attraverso la stipula di un contratto integrativo di secondo livello.

Alle maggiorazioni retributive del 10% per il lavoro svolto di sabato o domenica, l’indennità di 25 euro lordi a settimana per chi distribuisce il proprio orario lavorativo in 6 giornate su 7 (anziché 5 su 7) e la giornata di ferie retribuite nel giorno del compleanno del lavoratore, Hnh aggiunge i cosiddetti “Permessi Solidali”, ovvero la possibilità per chi sta vivendo una situazione straordinaria di difficoltà personale o di un famigliare di ricevere ore di permesso extra, donate volontariamente e in forma anonima dai colleghi alle quali la società contribuirà con un ulteriore contributo di pari misura.

Nel dettaglio, la delibera prevede che al lavoratore venga riconosciuta, per ogni ora di attività lavorativa svolta nella giornata del sabato, una maggiorazione retributiva del 10%, calcolata sulla paga base nazionale conglobata vigente nel mese. Mentre, per ogni ora di attività lavorativa svolta nella giornata di domenica e in aggiunta a quanto previsto dall’art. 85 del vigente Ccnl, al lavoratore sarà riconosciuta una maggiorazione retributiva del 10% calcolata sulla paga base nazionale conglobata vigente nel mese.

In secondo luogo, è stata introdotta un’indennità in cifra fissa di 25 euro per svolgimento dell’attività lavorativa su 6 giorni settimanali invece che su 5. L’indennità sarà erogata con riferimento a tutte le settimane lunedì-domenica, con la presenza di 6 giornate effettivamente lavorate su 7, a prescindere dal giorno di riposo individuato. L’indennità sarà erogata unitamente alle competenze di ciascun mese con riferimento a tutte le settimane che si siano concluse nel suddetto mese.

Infine, in aggiunta alla possibilità di fruire della misura denominata “Permessi Solidali” – ovvero la possibilità per chi sta vivendo una situazione straordinaria di difficoltà personale o di un famigliare di ricevere ore di permesso extra, donate volontariamente e in forma anonima dai colleghi – Hnh Hospitality ha introdotto un’ulteriore innovazione nel settore, ovvero una giornata di ferie retribuite nel giorno del compleanno del lavoratore. Non solo, nel caso in cui la data del compleanno coincidesse con un giorno di riposo o di chiusura, il lavoratore potrà usufruire della misura “Ferie di Compleanno” nel giorno antecedente o in quello successivo.

«Hnh Hospitality – ha spiegato Costabile Giordano, chief human resources officer del Gruppo – ha scelto di introdurre, in una fase estremamente positiva del settore alberghiero e in ottica di talent attraction&retention, una misura concreta e innovativa con l’obiettivo di migliorare la condizione lavorativa del proprio staff, che conta oltre 900 dipendenti. Gli interventi approvati hanno lo scopo di dare risposte concrete ai temi emersi nell’attività di ascolto avviata nel tempo con la comunità Hnh, ovvero la richiesta di valorizzare e gratificare maggiormente il lavoro nei weekend, prestando particolare attenzione anche al tempo libero e al work life balance». La misura, di natura sperimentale, ha carattere temporaneo e sarà valida a partire dal 1° maggio 2023 fino al 31 ottobre 2023.