Hospitality, la fiera di Riva del Garda raddoppia i risultati 2022

Un totale di 636 espositori, 9 padiglioni che si articolano su 40.000 mq e oltre 100 eventi. Inaugurata e aperta fino al 9 febbraio Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, in programma al quartiere fieristico di Riva del Garda. La fiera internazionale leader in Italia dell’horeca (acronimo di hôtellerie-restaurant-café) ha raddoppiato i risultati del 2022. Il numero degli espositori – il 40% new entry – ha superato l’edizione pre Covid e sono giunte in fiera delegazioni di buyer da Europa, Centro e Sudamerica.

Hospitality è un’occasione per gli operatori dell’industria dell’ospitalità e della ristorazione di trovare soluzioni e strumenti innovativi per far crescere il proprio business e restare competitivi sul mercato. Anche quest’anno gli operatori hanno potuto organizzare la visita in fiera con l’app Hospitality Digital Space, piattaforma virtuale per gestire gli appuntamenti, visionare il catalogo prodotti ed espositori e consultare il palinsesto degli eventi.

«Abbiamo stretto importanti accordi che fanno della fiera un punto di riferimento del settore a livello internazionale – ha sottolineato Giovanna Voltolini, exhibition manager di Hospitality – Importante novità è la partnership siglata con Feria de Valladolid sul mondo della mixology e l’intensa attività di scouting per implementare l’incoming di buyer esteri, con delegazioni provenienti da Germania, Austria, Svizzera e dal bacino Mediterraneo, oltre a selezionati operatori professionali provenienti dal Centro-Sudamerica».

Parola anche ad Alberto Granzotto, presidente di Faita-FederCamping, che ha acceso i riflettori sul turismo all’aria aperta nell’area della fiera: «L’ospitalità outdoor sta vivendo un periodo molto positivo. Il lago di Garda nel 2022 ha registrato 10 milioni di presenze, soprattutto internazionali da Germania e Olanda».