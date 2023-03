Hotel, Kempinski sceglie Sabre per ottimizzare il booking

Migliorare l’esperienza di prenotazione dei clienti. Per questo motivo Kempinski Hotels ha stretto una partnership con Sabre Corporation, azienda leader nella fornitura di software e tecnologie per l’industria dei viaggi. La più antica compagnia alberghiera di lusso d’Europa ha lanciato un nuovo sito web, alimentato dal motore di prenotazione personalizzato all’avanguardia SynXis Custom Booking Engine di Sabre.

Grazie a questa soluzione innovativa, Kempinski Hotels ha creato un design e un’esperienza utente personalizzati: ricerca della disponibilità in date non vincolanti, la possibilità di fare upselling e coinvolgere e convertire gli acquirenti in prenotanti grazie a moderne funzionalità di ecommerce, come il confronto dei prezzi e la disponibilità alternativa.

«Apprezziamo molto la collaborazione strategica con Sabre, con cui lavoriamo da oltre 5 anni – osserva Riko van Santen, chief information officer di Kempinski Hotels – Le soluzioni tecnologiche avanzate di Sabre continuano a supportare i nostri obiettivi di business, permettendoci di migliorare l’esperienza di prenotazione degli ospiti».

Frank Trampert, senior vice president, global managing director commercial di Sabre Hospitality, nota invece che «gli ospiti di oggi si aspettano un’esperienza senza soluzione di continuità attraverso i dispositivi e i punti di contatto. “Grazie a Sabre, Kempinski Hotels è in grado di differenziarsi con un’esperienza di prenotazione più moderna, che gli consente di aumentare le conversioni e di migliorare la sua offerta agli ospiti attraverso una maggiore personalizzazione».