Hotelbeds amplia il portfolio con The Leading Hotels of the World

Hotelbeds amplia il suo portafoglio con The Leading Hotels of the World ed espande la sua collezione di lusso in più di 400 proprietà del gruppo.

Il nuovo accordo offre ai clienti di Hotelbeds l’accesso, per la prima volta, a un portafoglio significativo in oltre 80 Paesi. Inoltre, apre il sistema di distribuzione di Hotelbeds in 195 Paesi agli hotel di di Lhw con una serie di vantaggi, tra cui maggiori flussi di entrate e la capacità del settore di garantire la parità tariffaria attraverso tutti i suoi canali.

«Questo accordo apre apre The Leading Hotels of the World al nostro vasto elenco di piattaforme di prenotazione, tra cui 64.000 agenzie di viaggio al dettaglio, ampliando al tempo stesso la nostra gamma di proprietà di fascia alta», ha dichiarato Paul Anthony, digital commercialization director di Hotelbeds. Nel 2022 Hotelbeds ha registrato un aumento delle prenotazioni di lusso e diverse destinazioni hanno segnato una crescita superiore al 50%.

«Siamo entusiasti di collaborare con uno dei più grandi distributori globali di inventario alberghiero per supportare le strategie innovative dei nostri hotel», sottolinea Phil Koserowski, vice president e chief marketing officer di The Leading Hotels of the World.