hub.brussels partecipa a Go International, la fiera dei servizi per l’export di Milano

hub.brussels annuncia la sua partecipazione a Go International, la fiera dei servizi per l’export in programma al MiCo di Milano il 25 e 26 settembre.

L’agenzia belga, nata per sostenere le nuove imprese e quelle che vogliono reinventarsi, promuovendo nuovi settori innovativi, giovani imprenditori e coloro che intraprendono nuove avventure professionali indipendenti, si presenta alla fiera proponendosi come tramite tra un mercato interno belga in costante crescita – particolarmente sensibile al Made in Italy – e le aziende presenti all’evento espositivo milanese, dedicato all’offerta di servizi per il supporto all’export e all’internazionalizzazione di chi fa impresa in Italia.

Nel corso della fiera i visitatori potranno scoprire i servizi offerti per sostenere le realtà imprenditoriali e associative italiane nella loro espansione verso il mercato belga, come il supporto nella ricerca di partner commerciali e/o istituzionali, consulenza tecnica in materia legale e normativa, logistica e promozione. Tante anche le opportunità per start-up e scale-up a Bruxelles, focalizzate su innovazione, finanziamenti, clustering e internazionalizzazione.

Da segnalare tra i servizi gratuiti offerti alle aziende da hub.brussel, il “My welcome package”, un set di misure agevolate rivolto alle imprese attive nell’ambito delle scienze della vita, delle tecnologie digitali e del cleantech e un test di autodiagnosi basato su alcuni aspetti strategici, come le modalità di gestione dell’inventario, i canali di distribuzione adottati e la referenziazione del sito internet.

In caso di esito positivo, e se l’azienda è intenzionata a intraprendere il percorso fuori dall’Italia, hub.brussels offre 10 mesi di supporto gratuito, che comprende formazione di gruppo, coaching individuale, incontri professionali e networking.

«Il nostro è un approccio pragmatico e misurabile – dichiara Guglielmo Pisana, rappresentante della regione di Bruxelles capitale in Italia – pensato per gli imprenditori in cerca di un salto di qualità per la propria azienda. Siamo anche disponibili a sviluppare progetti pilota, creando connessioni tra attori pubblici e privati nel mondo economico. La partecipazione a Go International ci permetterà di presentare a un’audience particolarmente ampia il valore aggiunto offerto da Bruxelles, centro nel cuore dell’Europa, che garantisce l’accesso diretto ai principali decisori e opinion leader, moltiplicando le opportunità di networking e di lobbying, a vantaggio della crescita, aziendale o associativa».

Allo stand sarà presente anche Ursula Jone Gandini, direttore dell’Ufficio del turismo di Bruxelles, visit.brussels. La città è tra le destinazioni leader in Europa, nell’ambito del business travel, con più di 350 location che possono ospitare ogni tipo di evento, da 10 a 10.000 partecipanti, supportate da un’efficiente rete di servizi collaterali.

