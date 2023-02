Human Company, parte la campagna di recruiting 2023

Dopo i risultati ottenuti nel 2022, Human Company si prepara alla nuova stagione e continua la ricerca di personale. Storico punto di riferimento nell’hospitality in Italia e attiva da oltre 40 anni nel turismo open air, l’azienda punta sul “capitale umano” e cerca profili professionali da inserire in diversi ambiti. Sono oltre 800, infatti, le posizioni aperte nelle diverse strutture del gruppo e circa 20 per l’headquarter di Firenze.

Alle spalle un anno con un giro d’affari di 126 milioni di euro e una crescita del 46% rispetto al 2021 e del 14% sul 2019, Human Company ha attivato ricerche per i villaggi e i camping in town in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo, per l’hotel storico “Villa La Palagina” in Toscana e per il Plus Hostel di Firenze.

Per il settore ricettivo si cercano addetti front office e back office, che si occuperanno di accogliere gli ospiti in arrivo e di gestire le prenotazioni. Il recruiting riguarda anche il personale per gli info point, che forniscono informazione ai clienti sugli eventi che si svolgono in struttura e per il welcome, i primi a interfacciarsi con i visitatori in arrivo. Per l’area food & beverage le posizioni aperte sono per chef de cuisine, capi/e pizzaioli/e, che gestiranno i processi di preparazione delle pizze, camerieri/e e baristi/e.

Si cercano, inoltre, addetti nel settore sicurezza, pulizia e manutenzione e per il retail come addetti/e al market – per assistere ed orientare i clienti negli acquisti – e cassieri/e. Infine per l’headquarter di Firenze, dove saranno inserite una ventina di persone, si ricercano un Addetto/a area fiscale e bilancio consolidato, che si occuperà di gestire gli adempimenti di natura fiscale del Gruppo, un Addetto/a alla selezione del personale, per seguire i processi di recruiting e un Addetto/a Central booking office per la gestione delle anagrafiche e delle prenotazioni in arrivo.