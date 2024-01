I cinque “cavalli” hi-tech

su cui il turismo deve puntare

Cinque aree che produrranno i maggiori cambiamenti nei prossimi 12 mesi e oltre, anche nel turismo. Le ha individuate il Digital Studio Network di Globant, azienda nativa digitale che si occupa di reinventare le imprese attraverso l’adozione di tecnologie disruptive, che ha pubblicato il Tech Trends Report 2024.

«Le tecnologie che si affermeranno quest’anno saranno quelle in grado di avere un impatto misurabile sull’esperienza dei clienti, dei dipendenti o sull’avanzamento del business – ha dichiarato Diego Tártara, chief technology officer di Globant – L’impatto umano non è mai stato così cruciale e avranno un forte sviluppo le tecnologie che possono affiancare gli esseri umani per migliorarne le capacità e la qualità della vita», proprio come auspicano le aziende del turismo organizzato, come ad esempio Alpitour e Volonline.

Le cinque aree individuate da Globant sono riepilogate qui di seguito:

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Se nel 2023 le grandi aziende si sono concentrate sull’impiego dell’Ai soprattutto per ottimizzare i costi e l’efficienza, resta in gran parte inesplorata l’opportunità di utilizzarla per migliorare drasticamente l’esperienza dei clienti in tutti i settori economici e compreso il travel. Grazie alla possibilità di accedere a innumerevoli strumenti intelligenti, le imprese potranno migliorare i risultati e la gestione delle risorse; le organizzazioni che hanno investito nell’intelligenza artificiale l’anno scorso, nel 2024 utilizzeranno queste applicazioni per differenziare in maniera significativa la customer experience.

COMPUTER QUANTISTICI

Il 2024 sarà l’anno in cui le aziende inizieranno a comprendere il potenziale impatto dell’informatica quantistica sulle loro attività, ma saranno ancora poche quelle che inizieranno a investire in questa direzione. I settori ricchi di dati e di calcoli, come la finanza e la ricerca farmaceutica, saranno probabilmente i primi a muoversi.

ROBOTICA

Il mercato della robotica raggiungerà un picco di sviluppo grazie all’intelligenza artificiale, che renderà i robot più versatili. Nel 2024 le aziende inizieranno ad adottare la robotica come servizio: molti robot non avranno una forma umanoide ma si concentreranno sull’ottimizzazione di un singolo task, come per esempio per le consegne. La robotica si espanderà anche nello spazio extra-manifatturiero, l’area dove è stata tradizionalmente utilizzata per l’automazione e l’efficienza, interessando settori come l’ospitalità e l’intrattenimento.

BLOCKCHAIN

La blockchain rimarrà una tecnologia critica per alcuni settori specifici. Le implicazioni per le identità digitali e la sicurezza dei dati la manterranno al centro della discussione sulla reinvenzione della tecnologia, ma questa non decollerà veramente fino a quando i governi e gli enti pubblici non ne sosterranno l’interoperabilità.

METAVERSO

Nonostante alcune notizie di segno opposto, l’interesse per le esperienze immersive in 3D rimane forte. Quest’anno assisteremo a un interesse costante per il metaverso, con un picco di interesse nel primo trimestre, in concomitanza del lancio dell’Apple Vision Pro. I principali operatori continueranno a investire pesantemente nel settore, con l’obiettivo di portare le persone a interagire quotidianamente con le esperienze immersive.