I grandi aiutano i piccoli con “Together in Travel” del Wttc

Si chiama “Together in Travel” ed è un progetto rivolto alle Pmi che attraverso il supporto e gli strumenti messi a disposizione da 12 big player della filiera turistica potranno sopravvivere e crescere nel mercato. Alla vice presidenza di questa operazione è stata designata Andrea Grisdale, fondatrice e ceo di Ic Bellagio.

L’annuncio è stato dato dal World Travel & Tourism Council (Wttc), che in una nota ha evidenziato come questo rivoluzionario programma miri a trasformare il modo in cui le piccole e medie imprese (Pmi) operano nel settore dei viaggi globale e Andrea Grisdale, con oltre 25 anni di esperienza nella creazione di esperienze personalizzate, guiderà la missione dell’iniziativa per promuovere inclusività, resilienza e sostenibilità in tutto il settore.

Tra le risorse messe a disposizione delle Pmi figurano programmi di formazione specializzati, accesso ai mercati globali, opportunità di investimenti, pratiche aziendali sostenibili da condividere.

Per Julia Simpson, presidente e ceo di Wttc, «le piccole imprese sono la spina dorsale del settore viaggi e “Together in Travel” rappresenta una collaborazione senza precedenti che fornirà alle Pmi strumenti essenziali per il successo nel nostro panorama globale in evoluzione. Sotto la guida di Andrea Grisdale, il cui impegno per il turismo sostenibile è esemplare, questa iniziativa potrà assicurare una crescita trasformativa nel nostro settore».

Di eguale tenore il commento di Matthew Upchurch, vicepresidente, presidente e ceo di Virtuoso, uno dei dodici big player che fan parte dell’operazione: «L’iniziativa rappresenta uno sforzo trasformativo per supportare le piccole e medie imprese critiche. Unendo le forze con un gruppo eccezionale di soci fondatori membri di alto profilo del Wttc, stiamo fornendo a queste aziende gli strumenti, le risorse e le opportunità necessarie non solo per sopravvivere, ma anche per prosperare in un mercato sempre più complesso e competitivo.

È un passo fondamentale per garantire che le Pmi possano crescere, innovare e contribuire a un ecosistema di viaggio globale più resiliente e sostenibile. Insieme alla leadership di Julia Simpson e Andrea Grisdale, “Together in Travel” sta preparando il terreno per un cambiamento positivo a lungo termine, rafforzando le fondamenta del settore e assicurandone il successo futuro».

Da parte sua Andrea Grisdale, a seguito della sua nomina, ha osservato: «Questo programma è una grande opportunità per dare potere alle piccole e medie imprese nel settore dei viaggi, fornendo loro gli strumenti, le risorse e il supporto di cui hanno bisogno per prosperare in un settore in continua evoluzione. Promuovendo inclusività, resilienza e sostenibilità, possiamo aiutare queste aziende non solo ad affrontare le sfide odierne, ma anche a dare forma a un futuro più dinamico e sostenibile per i viaggi globali. Insieme, stiamo preparando il terreno per una crescita a lungo termine e una trasformazione positiva nell’intero ecosistema dei viaggi».

Tra i dodici fondatori del progetto figurano brand molto noti come Accor, Hilton, Msc Cruises, Microsft, Virtuoso e Trip.com., che metteranno a disposizione il loro know how per attività di marketing e programmazione.

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di Wttc.