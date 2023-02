Iag torna all’utile: “Puntiamo al 98% dei livelli pre Covid”

Di Gabriele SimminiDal ritorno all’utile a quello dei voli con la #Cina , passando per il rafforzamento del rapporto con il trade fino alla #sostenibilità che «è il grande tema dell’intero settore». Eleonore #Tramus, da settembre 2022 general manager di #AirFranceKlm per i Paesi dell’East Mediterranean (Italia compresa) nutre grandi aspettative per il 2023 del Gruppo – «ci aspetta un periodo di grandi novità e di rinnovamento» – e non nasconde il sollievo di aver quasi archiviato la lunga traversata nel deserto pandemico. Air France KLM