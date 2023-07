Iberia, maxi network invernale per l’America Latina

Il lungo raggio di Iberia per l’inverno 2023-24 prevede un forte investimento sui voli tra Europa e America Latina. Dal 28 ottobre di quest’anno fino al 30 marzo 2024, infatti, la compagnia aerea spagnola offrirà oltre 300 voli settimanali su questo asse transatlantico, per una crescita storica che raggiunge il 14% in più rispetto al 2019.

L’obiettivo di Iberia, infatti, è rafforzare la sua già posizione di leadership tra il mercato latinoamericano e quello europeo con un aumento annuo di voli del 17%, consolidando il ruolo dell’hub di Madrid Barajas (anche in vista della fusione con Air Europa).

Durante la winter, quindi, la compagnia aerea del Gruppo Iag offrirà oltre 2 milioni di posti tra Europa e America Latina con Città del Messico (21 frequenze settimanali) che sarà la destinazione con la maggiore capacità, assieme a Bogotà (Colombia) che sarà servita con tre voli giornalieri.

L’anno scorso Iberia ha aumentato gli investimenti anche sugli Stati Uniti, con il lancio delle rotte su Washington (che rimane stagionale) e Dallas, operativa tutto l’anno. Nella prossima winter il vettore incrementerà la sua presenza in Nordamerica con una crescita di frequenze pari al 24% rispetto al 2019 e oltre 90 voli settimanali sull’asse transatlantico.

In Europa, inoltre, Iberia lancerà la rotta per Rovaniemi a dicembre mentre su destinazioni come Parigi, Milano e Roma potrà contare con una capacità record.

Nel vecchio continente, infatti, la compagnia aerea aumenterà le frequenze del 5% rispetto al 2019 e supererà gli 800 voli settimanali. Tra le rotte principali spicca Parigi, con 50 frequenze settimanali per l’aeroporto di Orly (il 57% di posti in più rispetto al 2019).

Anche Roma vedrà incrementare la capacità con 39 frequenze settimanali e una crescita del 35%; mentre Milano avrà 21 frequenze sull’aeroporto di Linate e 18 su Malpensa, il 33% in più rispetto al 2019.

Sempre in Italia, anche Venezia registrerà un aumento di quattro voli settimanali per Madrid, arrivando a un totale di 22.

Sul mercato spagnolo, Iberia ha programmato il 6% di frequenze in più rispetto alla scorsa stagione, con quasi 700 voli settimanali. La crescita più significativa si registrerà ad Almería, Granada e Pamplona.

«Stiamo sviluppando un piano ambizioso in America Latina e nei Caraibi che potenzierà la connettività e permetterà all’aeroporto di Madrid di rafforzare il suo ruolo di ponte tra Europa e America Latina. A questo aumento record delle frequenze, si affianca l’utilizzo di una flotta più sostenibile e molti miglioramenti dell’esperienza di bordo», ha annunciato Maria Jesús López Solás, responsabile commerciale, sviluppo network e alleanze di Iberia.