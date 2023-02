Il bello della Cechia tra lusso e turismo esperenziale

Dati turistici 2022 alla mano, l’Ente nazionale del turismo della Repubblica Ceca – che ora si chiama semplicemente Cechia – tira finalmente il fiato.

Su un afflusso complessivo di 7,4 milioni di visitatori internazionali (+186% rispetto al 2021, -33% rispetto al 2019 pre-Covid), gli arrivi dall’Italia sono stati 251.689, per un totale di 657.535 pernottamenti e una media di 3,6 giorni di permanenza.

Con un +170% rispetto al 2021, il nostro è il sesto mercato, dopo Germania, Slovacchia, Polonia, Stati Uniti e Gran Bretagna, e si conferma turismo tradizionale e fidelizzato, concentrato per l‘80% a Praga.

«Ci puntavamo, perché a essere in sofferenza era proprio la capitale, mentre le altre Regioni potevano comunque contare sul turismo domestico – spiega Lubos Rosenberg, direttore di CzechTourism Italia che, da Milano, ha sempre continuato a mantenere vivo l’interesse del pubblico con suggestioni ed emozioni, anche digitali – Poi, il forte recupero registrato da fine estate e a dicembre soprattutto, intorno al 90% rispetto al 2019, ci incoraggia molto nel nostro obiettivo 2023 di pareggiare i risultati dell’anno pre Covid».

La promozione della destinazione offrirà sempre nuovi spunti a Praga – con nuovo volo bisettimanale Ryanair da Rimini a partire da fine marzo – ma punterà i riflettori anche sull’altra Cechia, e non solo sui castelli siti Unesco ma, ad esempio, sulla vicina Valle di Cristallo, distretto artigianale dove nasce il celebre cristallo di Boemia. Un turismo esperienziale tra botteghe, industrie e fabbriche patrimonio culturale immateriale Unesco come la Rautis, famosa per la lavorazione delle perline di vetro, tra bigiotteria e decorazioni festive.

«La città di Brno invece, seconda città della Cechia e capoluogo della Moravia Meridionale, si presenta come meta turistica per eccellenza per un city break, grazie anche al ritorno del collegamento aereo bisettimanale di Ryanair da Bergamo Orio al Serio, operativo tutti i lunedì e venerdì fino al 27 ottobre», aggiunge la responsabile trade di CzechTourism Italia Lara Cereda.

La guida Time Out ha assegnato a Brno il 7° posto nella classifica delle migliori destinazioni europee 2023, per il suo volto più antico e quello tecnologico, tra movida e templi del gusto, vigneti nei dintorni e vistosi murales d’artista, sulle orme di celebrità come Milan Kundera e delle grandi archistar, primo fra tutti Mies van der Rohe con la sua Villa Tugendhat, sotto tutela Unesco.

Per quanto riguarda Praga, che alterna storia ad atmosfere moderne, la vibrante capitale sta puntando ad ampliare l’offerta di hotel di lusso. «Molti alberghi – sottolinea Rosenberg – hanno approfittato del fermo pandemico per ristrutturare e salire di categoria. Ad oggi, tra le strutture già esistenti nella sola capitale, ci sono 1712 posti letto in più e 1130 metri quadrati di nuovi spazi per meeting e congressi».

Sono nuovi gli indirizzi luxury dell’Hyatt Andaz Prague Hotel, del Marriott Tribute Portfolio Hotel e del The Julius Residence del Julius Meinl Group, con nuovo concept d’accoglienza. Tra i boutique hotel, esordiscono due apart-hotel della catena ceca l’Orea Hotels & Resorts e il Chevron Hotel. Presto anche la riapertura dell’ex Hotel Alcron, ribattezzato Almanacco X, e dell’ex Hotel Evropa, che si chiamerà W Prague Hotel.

Entro maggio poi, in piazza Venceslao, aprirà Pilsner Urquell The Original Experience, grande centro tematico che promette di ripetere i successi delle attrazioni turistiche Guinness di Dublino e Heineken di Amsterdam. Un magnete nel cuore storico della capitale, che racconterà la prima birra bionda al mondo in un tour interattivo, anche in italiano, tra i 180 anni dello storico marchio. Il centro ospiterà anche shop, ristorante, spazi per meeting e scuola di spillatura.

Il prossimo appuntamento per il trade è il Mice&More Network Event allo Stadio San Siro di Milano il 30 maggio, in collaborazione con Prague Convention Bureau, con l’offerta ai buyer italiani di 9 partner della Cechia. In via di definizione altre partecipazioni, comprese quelle ai workshop organizzati dagli aeroporti italiani.