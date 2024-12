Il Brasile country partner di Fitur 2025

È il Brasile il country partner della 45ª edizione di Fitur, la fiera internazionale del turismo di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner. Il Brasile sigla questa partnership con la kermesse spagnola che si svolgerà dal 22 al 26 gennaio 2025 per la prima volta; l’accordo di partenariato è stato formalizzato presso l’Ambasciata del Brasile a Madrid dall’ambasciatore Orlando Leite Ribeiro, e dal vice presidente esecutivo di Ifema Madrid, Daniel Martínez.

In un contesto di crescita del turismo in Brasile che, secondo gli ultimi dati di Embratur (l’ente del turismo), ha aumentato il numero di turisti internazionali del +13% nei primi dieci mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, Fitur vuole porsi come la piattaforma strategica chiave per migliorare il posizionamento della destinazione Brasile e aumentare il potenziale delle sue diverse offerte turistiche.

«Essere Paese partner di Fitur è un risultato straordinario – ha commentato Celso Sabino, ministro del Turismo del Brasile – Un accordo raggiunto tra l’altro in un anno da record per il turismo brasiliano, con il 2025 che promette di superare le nostre aspettative in termini di risultati e visibilità globale. Fitur sarà la nostra vetrina per mettere in luce tutte le potenzialità del Paese».

L’edizione dello scorso anno ha attirato 250mila visitatori e ha visto la partecipazione di 152 Paesi con 96 delegazioni ufficiali. In qualità di Paese partner di Fitur, il Brasile non solo espanderà la sua presenza nel mercato turistico globale ma amplificherà anche l’impatto della sua strategia promozionale in mercati chiave come la Spagna. Il Paese avrà un posto di rilievo nella comunicazione visiva e nelle campagne pubblicitarie della fiera in tutta Madrid.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Fitur