La rivincita di Aeroporti di Roma: cronistoria di un’escalation

Bilancio 2022 più che positivo per Aeroporti di Roma: la società che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino ha fatto segnare incoraggianti perfomance, sia operative che finanziarie. Il traffico si è chiuso con circa 33 milioni di passeggeri, fortemente cresciuto rispetto al 2021 (+134,7%) grazie alle componenti extra europee ed europee (+262,8% e 138,0%). Nell’arco dell’anno il recupero dei flussi di passeggeri rispetto al 2019 risulta pari al 66,5%, combinazione di un inizio anno ancora gravemente impattato dagli effetti della pandemia e un periodo finale che ha segnato un recupero di oltre l’80%.

L’esercizio finanziario si è concluso con un risultato operativo consolidato positivo per 131,9 milioni di euro (-45,9 milioni di euro nell’esercizio a confronto) e con un utile netto di 45,1 milioni di euro, rispetto a una perdita netta di 38 milioni di euro del 2021.

Dopo le operazioni finanziarie messe in campo nel corso del 2021, nel 2022 la struttura finanziaria di Adr ha visto un’ulteriore evoluzione verso obiettivi di solidità e sostenibilità, unitamente al miglioramento dei rating creditizi. A tal proposito, si segnala la nuova linea di credito revolving da 350 milioni di euro, anch’essa nell’innovativo formato sustainability-linked e con durata 5 anni (estendibili fino a 7), sottoscritta a ottobre 2022 in sostituzione del precedente contratto da 250 milioni di euro (in scadenza nel 2023).

Di particolare valore, poi, il versante degli investimenti che sono ammontati a oltre 214 milioni di euro, in aumento del 21% rispetto al 2021, per l’ampliamento e il potenziamento del sistema aeroportuale romano. In particolare, gli investimenti realizzati nel corso dell’anno hanno incluso i lavori di realizzazione della nuova area di imbarco A al Terminal 1, inaugurata il 18 maggio alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ora per l’immediato futuro sostenibilità e innovazione rappresentano i driver centrali della strategia di sviluppo di Adr, pienamente integrati nel business del Gruppo. Il Piano di sostenibilità è costituito da un insieme strutturato di obiettivi e programmi, organizzato su tre aree di intervento prioritarie: persone, ambiente e sviluppo. Riduzione del consumo di energia, impianti fotovoltaici, decarbonizzazione, intermodalità sostenibile, open innovation sono i principali ambiti di impegno della roadmap degli scali romani per accompagnare il percorso di transizione energetica e digitale. Un crescente impegno verso un modello di business responsabile assicurato anche dal supporto ai dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite nelle aree dei diritti umani, lavoro, ambiente, anticorruzione.

Anche il 2022 ha visto il forte impegno del Gruppo nella lotta al cambiamento climatico. Aeroporti di Roma si è fatta promotrice, insieme a un gruppo di player industriali, stakeholder istituzionali e associazioni e da esperti del mondo accademico, del Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo, nato con l’obiettivo di identificare le soluzioni tecnologiche disponibili e definire le tappe del percorso, affiancate da realistiche proposte di policy, per raggiungere gli sfidanti obiettivi definiti dall’Europa di riduzione delle emissioni di CO2.

In parallelo all’impegno sui temi della sostenibilità, Aeroporti di Roma ha perfezionato la propria strategia orientata verso un futuro sempre più all’avanguardia, che sfrutta la digitalizzazione e l’open innovation. Lo scorso ottobre è stato inaugurato alla presenza del presidente di Edizione Holding, Alessandro Benetton, l’Innovation Hub: acceleratore di impresa dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative nel comparto aeroportuale. Dopo il successo della prima “Call for Ideas”, a dicembre è stata avviata la seconda edizione per selezionare altre startup.

Sempre in tema innovation, l’approccio pionieristico di Adr nella nuova frontiera della mobilità sostenibile ha, determinato la nascita di UrbanV, per favorire e accelerare lo sviluppo di infrastrutture di mobilità aerea urbana a livello internazionale, a partire dai vertiporti, infrastrutture per il decollo verticale. Aeroporti di Roma, Atlantia, UrbanV e Volocopter hanno effettuato con successo il volo di prova di un eVtol equipaggiato. È la prima volta che questo tipo di test viene effettuato nello spazio aereo italiano. L’avvio dell’operatività del primo vertiporto italiano è un passo fondamentale verso l’apertura al pubblico dei servizi di Mobilità Aerea Avanzata a Roma entro il 2024.

Particolarmente significative, infine, alcune recenti date: il 26 gennaio scorso, infatti, l’aeroporto di Fiumicino, valutato miglior aeroporto europeo per la qualità da cinque anni, ha ottenuto le 5 stelle Skytrax, il massimo riconoscimento assegnato dall’organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo. L’organizzazione ha riconosciuto al Leonardo da Vinci standard eccellenti nella qualità del servizio erogato ai passeggeri e nell’attività del personale.

Lo scorso 3 febbraio, invece, è stata costituita la società Adr Ventures Srl, con una dotazione di 2 milioni di euro (di cui 10 mila euro a titolo di capitale sociale), interamente sottoscritto dal socio unico Adr. Il nuovo veicolo societario ha per oggetto le attività di Corporate Venture Capital finalizzate al finanziamento di soluzioni innovative in ambito travel. Mentre Il 16 febbraio l’Enac ha inviato ad Adr, in reazione al Master Plan, un ulteriore dettaglio pianificatorio, al contempo affermando che !ritiene di poter procedere con l’istruttoria del nuovo master plan al 2046, comprendendo la realizzazione della nuova pista di volo“. Tali indirizzi sono allo studio di Adr al fine di predisporre un riscontro alle richieste dell’Ente.