Il Consorzio Arta Terme diventa agenzia di viaggi

New entry nella distribuzione agenziale italiana: il Consorzio turistico Arta Terme si è dotato della licenza di agenzia di viaggi e potrà quindi confezionare e vendere direttamente sul mercato proposte turistiche e pacchetti commerciali dedicati al territorio della Carnia. La direzione tecnica dell’agenzia è affidata a Cristiana Forlani, una lunga esperienza come agente di viaggi e attiva dal 2007 nel settore incoming.

«La scelta fatta dal Consorzio – spiega la presidente Chiara Gortani – ha l’obiettivo di rafforzare l’attività commerciale di incoming attraverso la commercializzazione diretta di proposte di viaggio. In questo modo sarà più semplice e veloce cogliere le diverse opportunità del mercato e muoversi in modo snello per intercettarne le esigenze».

La scelta è stata condivisa dalle 17 imprese dell’ospitalità, della ristorazione e del commercio aderenti – due delle quali entrate a novembre scorso nella compagine consortile – che nell’assemblea di fine anno hanno approvato a maggioranza il percorso. E il primo banco di prova per la neo agenzia di viaggi sono i pacchetti di soggiorno che integrano nell’offerta le escursioni sul territorio “Sole&Neve”, studiate dal Consorzio di Arta con il supporto di PromoturismoFVG.

Fino a Pasqua, infatti, sono oltre 42 le proposte in programma, tutte con una forte valenza emozionale e rivolte a vari target: dalle famiglie con bambini agli sportivi, da chi vuole provare esperienze olistiche e sensoriali a chi cerca la scoperta del territorio con una visita culturale. Tra facili passeggiate di fondovalle con degustazione, laboratori musicali, appuntamenti in notturna a naso all’insù con l’astrotrekking, immersioni nella natura con il Forest bathing, divertenti laboratori e attività in fattoria per i più piccoli, ciaspolate con merenda, ma anche scialpinismo e trekking più impegnativi, ci sono opportunità per tutti i pubblici e per tutti i livelli di allenamento. E dopo le attività viene proposto il pieno relax alle Terme di Arta, dove piscine e centro benessere sono sempre aperti.

Le escursioni, disponibili singolarmente anche per visitatori giornalieri, sono tutte prenotabili e pagabili online sul portale di destinazione alpidolomitifriulane.it integrato con il sistema di prenotazione e pagamento Regiondo.