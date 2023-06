Il Convention Bureau Roma e Lazio rinnova il cda e accoglie tre new entry

Un primo semestre all’insegna del consolidamento quello del Convention Bureau Roma & Lazio (Cbrel) che, nel corso della prima assemblea del 2023, ha salutato l’ingresso di tre nuovi associati: Cinecittà World, Starhotels e Merlo Factory, a riprova di un dinamismo che conferma la ripartenza di tutto il settore della meeting industry.

Come ha ribadito il presidente Stefano Fiori, «quella del Cbrel è davvero una best practice, perché abbiamo rafforzato la collaborazione con il Comune di Roma, la Regione Lazio e la Camera di commercio di Roma, mettendo in pratica ed efficientando quel partenariato che è alla base della nostra mission. Nonostante due anni di Covid siamo ripartiti alla grande, portando a casa due risultati eclatanti come l’organizzazione del G20 a Roma e la fiera del Golf. Ora stiamo vivendo uno stato di grazia nel turismo luxury e wedding, con incredibile ripartenza del bacino di traffico degli Usa, da dove partono ben 34 voli quotidiani su Roma Fiumicino. Mentre la meeting industry riprenderà i flussi preesistenti al Covid solo nel 2024. Quelli citati son comunque tutti turismi buoni, quelli altospendenti, che creano un valore economico per tutta la filiera».

Su quest’ultimo aspetto si è soffermato anche l’assessore ai Grandi eventi, turismo, sport e moda, Alessandro Onorato, che nel confermare la nascita a giorni della Dmo Roma ha spiegato: «Dobbiamo aver memoria e far tesoro della lezione della pandemia che ci ha fatto capire il peso del conto economico del turismo sull’economia cittadina. E per sostenere il rilancio dell’intero settore e dell’indotto, questa amministrazione capitolina ha investito sulla promozione dei grandi eventi sportivi e musicali, portando concerti di richiamo internazionale e competizioni internazionali che generano ricadute sull’immagine di Roma nel mondo e flussi turistici nuovi. Solo nei concerti live, ad esempio, nel 2022 dopo 11 anni Roma è tornata la prima città italiana per numero si spettatori: 2 milioni di biglietti venduti, 500mila in più di Milano. E oggi che assistiamo ad una forte ripresa del settore, non dobbiamo nemmeno sottovalutare la sfida dell’overtourism. Su tutto questo noi contiamo sull’attività del Convention Bureau: per valorizzare e promuovere al meglio uno degli asset economici più importanti della Capitale».

È stata poi la volta della bureau manager del Cbrel, Monica Conti, che ha illustrato il lavoro dell’organismo sullo sviluppo di sinergie. «In particolare quella pubblico-privata tra istituzioni e stakeholder del territorio per l’attivazione di una policy di accoglienza oltre che dei fondamentali incentivi di destinazione che restano l’elemento fondamentale per supportare ogni candidatura e competere in ambito internazionale con le altre destinazioni. Nei prossimi mesi lavoreremo sul progetto Italy for Wedding– the event la cui 2° edizione si svolgerà a Roma, proprio grazie alla candidatura presentata dal Cbrel».

A fine anno, poi, «finalizzeremo il progetto Lazio on the road per il segmento automotive, per il quale realizzeremo roadshow e sales blitz in Europa. Così come parteciperemo alle manifestazioni di riferimento, Imex America a Las Vegas e Ibtm World a Barcellona dove, in quest’ultima, proporremo un side event per facilitare il networking tra gli operatori del territorio e buyer – prosegue Conti – Stiamo altresì lavorando ad un progetto che è nato come semplice fam trip dedicato al mercato Usa e Canada ma che si sta trasformando in una operazione congiunta che vedrà Cbrel, Enit, Ita Airways e Convention Bureau Italia lavorare in squadra per la realizzazione di pre e post tour in occasione di Italy at hand, l’evento meeting di CBI che si svolgerà a dicembre».

Non a caso all’assemblea ha portato il suo saluto Tobia Salvadori, direttore del Convention Bureau Italia. Novità, infine, nel consiglio di amministrazione del Cbrel con l’ingresso di Flaminia Roberti, global sales director di Aim Group International (tra i principali organizzatori di congressi, meeting ed eventi), presentata nel corso dell’assemblea dalla presidente di Federcongressi, Gabriella Gentile, e subentrata a Claudia Golinelli di Ega; alla quale i vertici del Cbrel hanno rivolto i ringraziamenti per il lavoro svolto.

Roberti ha sottolineato: «In questa fase in cui l’interesse per il nostro Paese è di nuovo molto alto, siamo pronti a metterci al lavoro per far crescere ancora il Cbrel come punto di riferimento essenziale per la meeting industry».